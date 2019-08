Diretta Cremonese Entella/ Streaming video DAZN: quote, big match allo Zini (Serie B)

Cremonese Entella, che si gioca in diretta dallo stadio Zini, vale per la seconda giornata del campionato di Serie B 2019-2020: squadre in campo alle ore 21:00 di sabato 31 agosto. I grigiorossi hanno ambizioni di playoff: nell’ultima stagione ci sono arrivati ad un passo con una bella rimonta nel girone di ritorno e ora sperano finalmente di centrare l’obiettivo, e a conferma di questo sono partiti forte con una bella vittoria sul campo del Venezia. L’Entella è tornata in Serie B dopo una sola stagione, e in maniera rocambolesca; ha confermato Roberto Boscaglia in panchina e punta una salvezza tranquilla sperando eventualmente in qualcosa di più. All’esordio è arrivato un successo di misura, ma comunque prezioso, contro il Livorno che è concorrente diretto per la permanenza in categoria; dunque parliamo di una sfida tra due squadre a punteggio pieno che vanno a caccia di conferme. Aspettiamo il calcio d’inizio nella diretta di Cremonese Entella; intanto leggiamo le possibili mosse dei due allenatori nell’analisi delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Entella non verrà trasmessa sui tradizionali canali di questo Paese: il campionato di Serie B è in esclusiva sulla piattaforma DAZN (l’anticipo anche sulla televisione di stato) e dunque saranno solo gli abbonati al servizio che potranno avvalersi delle immagini in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. In alternativa sarà possibile installare l’applicazione direttamente su una smart tv che abbia connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE ENTELLA

In Cremonese Entella Massimo Rastelli si avvia alla conferma del 3-5-2 del Penzo: davanti ad Agazzi giocheranno Ravanelli, Antonio Caracciolo e Claiton dos Santos schierati in linea, avanzati i due laterali che saranno Mogos a destra e Migliore sull’altro versante. In mezzo al campo a comandare le operazioni sarà come sempre Arini; Deli agirà su una mezzala, l’altra sarà coperta da Castagnetti che è andato in gol lo scorso sabato. A formare il tandem offensivo Daniel Ciofani e Palombi, che cercano la prima rete con la nuova maglia. Conferme anche per Boscaglia, che gioca con il rombo di centrocampo: Paolucci il regista davanti alla difesa, Schenetti il trequartista a supporto dei due attaccanti Matteo Mancosu (già matchwinner alla prima giornata) e Morra. Le due mezzali che completano il centrocampo sono Nizzetto ed Eramo; alle loro spalle ecco una difesa nella quale Pellizzer e Chiosa proteggono l’operato del portiere Contini, a correre sulle fasce laterali saranno Coppolaro e Marco Sala.

QUOTE E PRONOSTICO

Cremonese Entella è una partita per la quale i bookmaker hanno assegnato ai grigiorossi il ruolo di favorita: l’agenzia di scommesse Snai ci dice che il segno 1 per la loro vittoria ha un valore di 1,80 volte la somma investita, per il segno X che regola l’eventualità del pareggio arriviamo ad una quota di 3,30 mentre l’ipotesi del segno 2, ovvero il successo esterno dei biancazzurri, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 4,75 quanto puntato.



