DIRETTA CREMONESE MILAN PRIMAVERA, I ROSSONERI PUNTANO IN ALTO

E’ alle ore 11:00 di domenica 26 gennaio 2025 che si disputa la diretta Cremonese Milan Primavera. Presso il Campo Amadio Soldi di Cremona i giovani grigiorossi tenteranno di riscattarsi già in questa ventiduesima giornata del campionato Primavera 1 dopo aver subito una netta sconfitta una settimana fa sul campo della Fiorentina Under 20. Il tecnico Elia Pavesi vorrebbe infatti migliorare la situazione della sua squadra in classifica rispetto al dodicesimo posto attualmente occupato, un piazzamento questo che non mette in ogni caso a rischio la permanenza nella categoria dei suoi almeno per il momento grazie ai ventotto punti sin qui guadagnati.

Anche la formazione giovanile del Diavolo vorrebbe però scalare posizioni ed arrivare sempre più in alto in graduatoria. Il Milan U20 si trova infatti in quinta posizione solitaria con trentasei punti, a quattro lunghezze dalla coppia formata dal Sassuolo U20 e dai cugini dell’Inter U20 e davanti alla Juventus Primavera per soli due punti. I bianconeri rimangono quindi in attesa di un passo falso rossonero dopo che i milanesi hanno scavalcato i piemontesi nello scorso turno battendo invece il Lecce Under 20.

DIRETTA CREMONESE MILAN PRIMAVERA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Se avete il desiderio di seguire la diretta Cremonese Milan Primavera senza presenziare di persona all’evento non dovete avere alcun timore poichè la gara sarà trasmessa su Sportitalia. In televisione la si potrà dunque vedere sul canale 60 del digitale terrestre mentre in streaming sarà disponibile sul sito ufficiale o sull’applicazione.

DIRETTA CREMONESE MILAN PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Cremonese Milan Primavera possiamo supporre che mister Pavesi voglia apportare magari qualche cambiamento al modulo 3-4-1-2 con Malovec, Duca, Lottici, Ragnoli, Gabbiani, Lordkipandize, Pavesi, Spaggiari, Zilio, Thiandoum e Bassi visto nella sconfitta subita contro la Fiorentina U20. Sul fronte opposto, invece, si va verso la riconferma dell’offensivo 3-4-3 con Mastrantonio, Dutu, Nissen, Paloschi, Bakoune, Victor, Hodzic, Magni, Bonomi, Scotti ed Ibrahimovic per i rossoneri che hanno battuto di recente il Lecce U20.

DIRETTA CREMONESE MILAN PRIMAVERA, LE QUOTE

Bwin ci fornisce le quote per tentare un pronostico sulla diretta Cremonese Milan Primavera. Gli ospiti rossoneri sono teoricamente favoriti e il segno 2 varrebbe infatti 1,58. Molto più intriganti le altre due ipotesi, la curiosità è che sia il segno 1 sia il segno X sono proposti da Bwin a 4,10 volte la posta.