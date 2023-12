Diretta/ Cremonese Modena streaming video tv: leggero vantaggio dei grigiorossi (Serie B, 23 dicembre 2023)

DIRETTA CREMONESE MODENA: TESTA A TESTA

La diretta Cremonese Modena, che si svolge allo stadio ‘Zini’, è un confronto intriso di storia e rivalità. Con dieci vittorie, i grigiorossi della Cremonese vantano un leggero vantaggio su un Modena che si è imposto otto volte. Il bilancio si completa con sei pareggi, evidenziando un equilibrio che caratterizza gli scontri tra queste due squadre. Il primo scontro risale al lontano 1922, quando le squadre si affrontarono in Prima Divisione e conclusero la partita con un pareggio a reti inviolate. Nel corso degli anni, la rivalità ha portato a incontri intensi e memorabili, con l’ultimo confronto di campionato datato 2006, nel quale il Modena si impose di misura con una rete di Graffiedi.

Tuttavia, il confronto più recente e incisivo tra Cremonese e Modena risale alla scorsa stagione in Coppa Italia, quando le due squadre si scontrarono in una partita pirotecnica che si concluse con un 4-2 a favore della Cremonese. Dopo un iniziale vantaggio di 2-0 per i padroni di casa, Diaw realizzò una doppietta storica, portando la partita ai tempi supplementari e rischiando persino di ribaltare il risultato. Alla fine, fu la Cremonese, all’epoca militante in Serie A, a prevalere e ad assicurarsi la vittoria. (agg. Gianmarco Mannara)

CREMONESE MODENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Cremonese Modena sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cremonese Modena in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

SFIDA NON SEMPLICE PER GLI UOMINI DI STROPPA

Cremonese Modena, in diretta sabato 23 dicembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona, sarà una sfida valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie B. Sfida tra due squadre che stanno ottenendo buoni risultati e che veleggiano in zona play-off. I grigio-rossi padroni di casa, infatti, nonostante lo stop di misura sul terreno di gioco della FeralpiSalò, stazionano in quinta posizione ad una sola lunghezza dal Catanzaro quarto. I gialloblù emiliani, invece, hanno rallentato la corsa ma conservano ancora un posto play-off e guardano a posizioni migliori con fiducia.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE MODENA

Le probabili formazioni della diretta Cremonese Modena, match che andrà in scena allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Per i padroni di casa mister tandem offensivo composto da Vazquez e Okereke mentre in difesa spazio a Tuia, Ravanelli e Lochoshvili. Gli ospiti allenati da Paolo Bianco si affideranno a Falcinelli in avanti supportato da Manconi e Bozhanaj.

CREMONESE MODENA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cremonese Modena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria grigio-rossa con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo dei gialloblu, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.

