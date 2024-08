DIRETTA CREMONESE PALERMO (RISULTATO 0-1): FINE SECONDO TEMPO

Inizia anche la seconda frazione, ed ultima, di gioco di Cremonese e Palermo. La formazione di Stroppa adopera alcuni cambi. Dentro Johnsen, Barbieri e Nasti. Per il Palermo dentro Brunori e Insigne per Di Mariano e Henry. Subisce fallo Blin, intervento irregolare di Vazquez. Gestisce la Cremonese il campo ed esce bene dalla pressione ma un ottimo Nikolaou chiude. Sbaglia Verre, così come Brunori. Cercato sempre Vazquez, il faro della formazione lombarda.

Sbaglia malamente Mayer il tiro da fuori nonostante la grande posizione. La sblocca il Palermo con Roberto Insigne che approfitta del tiro di Di Francesco a secondo palo. Il campano si inserisce e spinge da due passi. Verre recupera due palloni e serve Brunori che da fuori prova il jolly: Fulignati si distende e nega il gol al capitano rosanero. Nel finale sfiora il gol la Cremonese con Desplanches battuto. (Marco Genduso)

DIRETTA CREMONESE PALERMO (RISULTATO 0-0): SECONDO TEMPO

Inizia il secondo tempo della sfida tra Cremonese e Palermo. Subito giallo per Di Francesco dopo l’errore di Ranocchia che ha perso il pallone a centrocampo. Calcia Zanimacchia dopo un rimpallo ma trova Nikolaou nella sua strada. Palla fuori ma il gioco è fermo per un tocco di braccio. Miracoloso Desplanches sul tiro di Sernicola che è rientrato benissimo sul piede forte.

Parata incredibile dell’ex Milan. Cresce sempre di più la Cremonese. Il Palermo cerca di chiudersi. Tacco di Vazquez ed applausi da parte tutto lo Zini. Giù Vazquez dopo il contrasto con Gomes. Si rialza l’ex di gara. Ecco in campo Verre e Diakite per Pierozzi e Ranocchia. Grande parata di Fulignati sul tiro di Gomes. (Marco Genduso)

DIRETTA CREMONESE PALERMO (RISULTATO 0-0): INTERVALLO

La Cremonese di Stroppa sfonda sulla fascia destra dove Lund non tiene bene la posizione e crossa in mezzo per Vazquez che è ben chiuso da Pierozzi che chiude in diagonale. Rischio per il Palermo. Ancora nessun attacco per il Palermo di Dionisi. Vandeputte salta Blin che lo stende; niente giallo per l’ex Lecce. Ecco il primo tiro della gara: Zanimacchia da fuori scalda i guantoni di Desplanches che reagisce benissimo.

Tunnel di Vazquez, grande ex della sfida, e giallo per Blin. Non è partito benissimo l’ex Lecce. Tira anche Bianchetti su una seconda palla: sfera fuori di molto. Cresce la Cremonese. Risponde il Palermo con la conclusione di Di Francesco a giro sul passaggio di Ranocchia: palla in corner. Gol di Mayer da fuori ma c’è il gioco fermo. Rete annullata. Finisce il primo tempo: 0-0. (Marco Genduso)

DIRETTA CREMONESE PALERMO (RISULTATO 0-0): INIZIO IL PRIMO TEMPO

Inizia il primo tempo della diretta tra Cremonese e Palermo. Primi possessi per la Cremonese che chiede subito un rigore dopo nemmeno un giro di orologio. Per il direttore di gara non c’è nulla e si continua. Fallo di Sernicola su Pierozzi. Va giù Vazquez, calcio di punizione per la Cremonese. Colpo di testa di Antov; palla alta, primo pericolo della partita. Henry a terra sul contatto con Bianchetti.

Sbaglia la rimessa la Cremonese ma il Palermo non ne approfitta con Ranocchia e Henry. Sernicola calcia in due occasioni ma trova altrettante respinte. Cartellino giallo per proteste: si tratta di Vandeputte. Gara molto noiosa, le due squadre non spingono molto. (Marco Genduso)

DIRETTA CREMONESE PALERMO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Match di sicuro fascino ma con statistiche al momento non esaltanti, fra pochi minuti la diretta di Cremonese Palermo offre già tantissimi spunti d’interesse allo stadio Zini. Per i grigiorossi lombardi ecco finora una vittoria e una sconfitta, di conseguenza la Cremonese ha tre punti in classifica e possiamo aggiungere un perfetto equilibrio anche nella differenza reti, in virtù del fatto che finora in campionato la formazione di mister Giovanni Stroppa un gol ha segnato e uno ne ha subito.

Se la Cremonese non è ancora decollata nella Serie B 2024-2025, il Palermo è proprio a terra perché a sorpresa i rosanero siciliani hanno perso entrambe le partite disputate e sono di conseguenza nel triste terzetto di coda ancora fermo a quota zero punti in classifica, con il peso anche di zero gol segnati a fronte invece dei tre già al passivo. Adesso però i numeri assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Cremonese Palermo comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CREMONESE PALERMO: C’È VOGLIA DI RISCATTO

Terza giornata di Serie B in campo con la diretta Cremonese Palermo che illuminerà lo Zini di Cremona per il primo turno infrasettimanale della stagione. I padroni di casa hanno vinto l’ultima partita in casa contro la Carrarese per 1 a 0 e non stanno passando un grande momento di forma per via di una squadra che sembra essere ancora lontana dalla forma espressa sul finale della scorsa stagione.

Partenza disastrosa per il Palermo di Alessio Dionisi che si trova a zero punti dopo le prime due partite giocate. I rosanero hanno perso sia in casa del Brescia che in casa del Pisa e cercano una scintilla che possa far sbloccare una delle squadre favorite di questo campionato.

CREMONESE PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme quali sono le probabili formazioni della diretta Cremonese Palermo di martedì 27 agosto 2024. Giovanni Stroppa riconfermerà il 3-5-2 utilizzato contro la Carrarese ma dovrà fare a meno dello squalifica Pickel che si è fatto espellere nell’ultima partita per una somma di ammonizioni. Al posto del centrocampista congolese agirà Zanimacchia che andrà a completare il centrocampo insieme a Castagnetti e uno tra Vandeputte e Johnsen. In attacco cerca spazio Franco Vazquez che potrebbe comunque partire dalla panchina per fare spazio a De Luca e Bonazzoli.

Potrebbe cambiare qualcosa, invece, Alessio Dionisi che si affiderà ancora a Brunori in attacco ma potrebbe far partire dal primo minuto anche Thomas Henry andando a cambiare il suo 4-3-3 iniziale. Ranocchia e Blin sono le certezze a centrocampo con uno tra Saric e Gomes che si giocherà la maglia dal primo minuto. Dovrebbe tornare dal primo minuto anche Lund sulla sinistra mentre Nedelcearu rischia il posto in favore in Peda che cerca minutaggio.

