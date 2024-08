DIRETTA CREMONESE CARRARESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Riscatto per due in palio nella diretta di Cremonese Carrarese, che in realtà in Serie B è scontro fra due formazioni ben diverse, perché i lombardi hanno sfiorato la promozione in Serie A nello scorso campionato mentre i toscani sono saliti solo grazie ai playoff dell’ultima Serie C. Al momento tuttavia il piatto piange per entrambe, ferme a quota zero punti in classifica dopo le sconfitte rimediate nella prima giornata del campionato di Serie B 2024-2025.

La Cremonese è scivolata per 1-0 a Cosenza e adesso deve approfittare del match casalingo contro una neopromossa per cominciare ad accumulare punti; per la Carrarese invece ecco la seconda trasferta consecutiva, nella quale andare a caccia dell’impresa dopo lo scivolone per 2-1 sul campo del Cesena di settimana scorsa. Adesso però i numeri assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Cremonese Carrarese comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE LA DIRETTA CREMONESE CARRARESE, IN TV E STREAMING

Per quanto riguarda la diretta Cremonese Carrese e tutte le altre partite della Serie B, c’è da tenere in conto che solamente Dazn detiene i diritti della caletterai.

Ciò che significa che anche per la diretta streaming bisognerà affidarsi all’applicazione di Dazn, scaricabile in tutti i dispositivi mobili come tablet e smartphone ma anche console di gioco e su pc.

I TESTA A TESTA

Poco tempo all’inizio della diretta Cremonese Carrarese valevole per la seconda giornata del campionato italiano di Serie B. Prima di tuffarci nelle emozioni della sfida andiamo a vedere i precedenti tra le due squadre: sul campo dei grigiorossi, lo stadio “Zini” di Cremona: il primo incrocio risale al 26 settembre 1999 in Lega Pro, vittoria toscana di misura (1-2). Vittoria dei padroni di casa, invece, il 21 settembre 2011, un netto 3-0 nella sfida utile per la prima giornata del girone B di Lega Pro.

Due pareggi, invece, negli ultimi due incroci: l’1 dicembre 2013 sfida ricca di emozioni fino al 2-2 conclusivo determinato dai gol di Martina Rini, Casoli, Nikodijevic e Belcastro. Ancora più gol nella partita del 5 febbraio 2017: 3-3 il risultato finale con la doppietta di Belingheri e la marcatura di Maiorino per i padroni di casa e i centri di Floriano, Rolfini e Rosaia per la Carrarese. (Giulio Halasz)

KO ALL’ESORDIO

Siamo giunti alla seconda giornata di Serie B con la diretta Cremonese Carrarese. L’incontro si giocherà sabato 24 agosto 2024 alle ore 20:30 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona. Tutte e due le formazioni hanno inaugurato il proprio campionato con una sconfitta.

La Cremonese ha perso 1-0 contro il Cosenza, decisivo un gol di D’Orazio al minuto trenta del primo tempo. È finita 2-1 invece la sfida tra Cesena e Carrarese con la doppietta di Shpendi contro la sola rete da parte di Schiavi per quanto riguarda i gialloblu.

L’anno scorso la Cremo era arrivata a giocarsi la finale playoff dopo il quarto posto e la semifinale vinta con il Catanzaro, salvo poi cedere al Venezia. Al contrario, seppur ovviamente dalla Serie C, la Carrarese ha vinto in finale contro il Vicenza aggiudicandosi la promozione.

LE PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE CARRARESE

Eccoci alle probabili formazioni della diretta Cremonese Carrarese per questa seconda giornata di campionato. I grigi giocheranno con il 3-5-2. In porta Fulignati, difesa a tre composta da Antov, Ravanelli e Bianchetti. Agiranno come esterni Sernicola e Quagliata con Collocolo, Castagnetti e Pickel a centrocampo. In attacco il duo De Luca-Tsadjout.

La Carrarese invece si disporrà col 3-4-2-1. Tra i pali Bleve, terzetto arretrato formato da Coppola insieme a Oliana e Imperiale. La zona nevralgica del campo vedrà Capezzi e Schiavi con Zanon e Belloni larghi. Palmieri e Panico saranno i due trequartisti dietro Cerri.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CREMONESE CARRARESE

Adesso è il momento di vedere le quote per le scommesse della diretta Cremonese Carrarese. I bookmakers indicano come favorita la squadra di casa a 1.57 contro i 5.50 degli ospiti mentre il segno X relativo al pareggio è dato a 3.50.

Gli esperti si aspettano una partita da pochi gol visto che l’Under 2.5 è offerta a 1.65 mentre l’Over è saldo a 2.20. Difficile anche siano entrambe le squadre a segno: Gol a 2.20, No Gol a 1.62.