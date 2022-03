Diretta Cremonese Pordenone/ Streaming video tv: grigiorossi per promozione (Serie B)

DIRETTA CREMONESE PORDENONE: TUTTO FACILE PER LA “CREMO”!

La diretta di Cremonese Pordenone andrà in scena nel turno infrasettimanale valido per la trentesima giornata del campionato di Serie B: il fischio di inizio è in programma mercoledì 16 marzo alle ore 18.30. La partita che si disputerà allo Stadio Giovanni Zini quasi un testa-coda. I padroni di casa infatti occupano il terzo posto della classifica a quota 53 (con la vetta che dista soltanto due lunghezze), mentre gli ospiti si trovano ormai da diverso tempo all’ultimo posto con soltanto 13 punti a bottino.

DIretta/ Pisa Cremonese (risultato finale 3-0): tris dei toscani e ritorno in vetta!

L’ultimo turno, nonostante ciò, ha sorriso più ai neroverdi che ai grigiorossi. La Cremonese infatti ha subito una sconfitta netta nello scontro diretto con il Pisa, che in virtù di ciò adesso occupa la vetta della classifica in solitaria. È dunque indispensabile ripartire per evitare di perdere ulteriori punti rispetto alle dirette contendenti nella corsa per la promozione in Serie A. Il Pordenone, da parte sua, se vuole quantomeno continuare a credere nella possibilità di disputare i play-out, deve ottenere dei risultati utili. Nel weekend, in tal senso, è arrivato un punto in virtù del pareggio contro il Como, ma per scalare posizioni serve molto di più.

Diretta/ Pordenone Como (risultato finale 1-1): Gabrielloni sigla il gol del pareggio

DIRETTA CREMONESE PORDENONE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La visione della diretta di Cremonese Pordenone sarà disponibile, come di consueto per i match del campionato di Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire il medesimo impegno in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone. Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile utilizzare lo streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni ufficiali.

Diretta/ Cremonese Brescia (risultato finale 2-1) video tv: Di Carmine allo scadere!

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE PORDENONE

Le probabili formazioni della diretta Cremonese Pordenone risentiranno sicuramente del calendario fitto del campionato di Serie B, ma anche degli ultimi risultati delle due compagini: entrambe le squadre sono infatti scese in campo nel weekend, senza riuscire a vincere. Il tecnico dei padroni di casa Fabio Pecchia non ha comunque molte assenze con cui fare i conti e dovrebbe dunque schierare così il suo 4-2-3-1: Carnesecchi; Crescenzi, Bianchetti, Okoli, Sernicola; Bartolomei, Fagioli; Zanimacchia, Gaetano, Baez Stabile; Ciofani. Il tecnico degli ospiti Bruno Tedino invece dovrebbe optare per il consueto 4-3-1-2: Perisan; El Kaouakibi, Bassoli, Dalle Mura, Andreoni; Torrasi, Lovisa, Zammarini; Cambiaghi; Mensah, Butic.

QUOTE CREMONESE PORDENONE

Le quote della diretta Cremonese Pordenone, offerte dall’agenzia di scommesse Snai, inevitabilmente rispecchiano le posizioni in classifica delle due squadre. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è infatti proposta soltanto a 1,40. Un successo degli ospiti, con il segno 2, al contrario, si trova a 8,75. Un pareggio, con il segno X, è infine fissato a 4,25.



© RIPRODUZIONE RISERVATA