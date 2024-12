DIRETTA CREMONESE SAMPDORIA, TUTTI ALLO ZINI

A chiudere la 18esima giornata di campionato di Serie B ci sarà la diretta Cremonese Sampdoria alle ore 17:15 di questa domenica 22 dicembre 2024. Il match si giocherà in casa dei lombardi, precisamente allo stadio Zini. La squadra di Cremona arriva da due gare di fila senza trovare la vittoria ovvero la sconfitta interna con la Reggiana e il pareggio esterno con il Cittadella, un inizio di dicembre non ottimale dopo un finale di novembre invece da due vittorie su due con Frosinone e Sudtirol.

La Sampdoria è sempre più in crisi e a testimoniarlo è stato il terzo cambio in panchina, questa volta con Semplici sostituto di Sottil (a sua volta di Pirlo). L’ultima gara è stata la sfida di Coppa Italia dell’Olimpico con la Roma, terminata 4-1.

DOVE VEDERE DIRETTA CREMONESE SAMPDORIA, STREAMING VIDEO

Siete interessati a vedere la diretta Cremonese Sampdoria di Serie B potrete o vederla su DAZN oppure su LaB Channel, canale di Amazon Prime Video. Ricordiamo che la diretta streaming da entrambe le parti sarà solo a pagamento con abbonamento.

LE PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE SAMPDORIA

Analizziamo insieme quelle che sono le probabili formazioni Cremonese Sampdoria. Padroni di casa in campo col 3-5-2: Fulignati tra i pali, protetto da Antov, Ravanelli e Bianchetti. A centrocampo Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte e Quagliata mentre Vazquez-De Luca sarà la coppia d’attacco.

Risponde la Sampdoria con lo stesso modulo e Ghidotti in porta. Pacchetto arretrato composto da Venuti, Meulensteen e Riccio. Esterni Depaoli e Ioannu, in mediana Bellemo, Ricci e Benedetti. In avanti presenti Tutino e Coda.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CREMONESE SAMPDORIA

Infine ecco a voi, se volete scommetere la Serie B, le quote più interessanti della diretta Cremonese Sampdoria. Lo stato di forma recente premia anche per i pronostici la squadra di Cremona a 1.80, confermando la crisi ligure a 4.50. Il segno X del pareggio è a 3.50.

L’Over 2.5 è messo a referto a 1.90, leggermente più alto dell’Under alla stessa soglia a 1.80. Simile anche Gol a 1.80 e No Gol a 1.90.