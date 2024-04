Diretta/ Cremonese Ternana, risultato live, streaming video tv: Stroppa per la A (Serie B, 13 aprile 2024)

Seguiamo la diretta di Cremonese Ternana valevole per la 33esima giornata di Serie B con il calcio d’inizio fissato alle 14.00 del 13 aprile 2024. I grigiorossi sono reduci da un’ottima vittoria in casa del Bari dove hanno dimostrato la solita solidità difensiva insieme ad un cinismo sotto porta da Serie A. La Cremonese occupa il terzo posto in classifica a soli due punti dal Como secondo e virtualmente promosso direttamente in A.

Molto più complicata la situazione in casa Ternana dove la vittoria manca da due partite e la classifica è pericolosa. Attualmente la squadra di Breda occupa la 17esima posizione a due punti dalla salvezza ma anche a due punti dalla retrocessione. L’ultima partita ha visto uno sciapo pareggio in casa con il Modena dove gli umbri sono andati ad un passo dalla sconfitta.

DIRETTA CREMONESE TERNANA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Cremonese Ternana sarà trasmessa sulla piattaforma di streaming online DAZN, sui canali di Sky Sport e sulla piattaforma streaming di NOW TV e in diretta streaming con Helbiz Live. In alternativa si potrà seguire il match insieme a noi che commenteremo la partita testualmente.

CREMONESE TERNANA: PROBABILI FORMAZIONI

Passando alle probabili formazioni della diretta di Cremonese Ternana di Serie B pronta a giocarsi con lo sfondo dello Stadio Giovanni Zini di Cremona. Stroppa ha grandi dubbi in attacco dove Coda scalpita per una maglia da titolare ma ha davanti un ottimo Tsadjout decisivo contro il Bari. Vicini alla conferma, invece gli altri 10 in campo con il Bari dopo una convincente prestazione.

Ternana in difficoltà e lontana da un equilibrio stabile che chiama Breda ad una svolta tattica. La coppia offensiva con Favilli e Pereiro è vicina alla conferma. Dubbi invece a centrocampo dove Breda potrebbe sostituire uno dei centrocampisti per favorire un cambio modulo e aumentare il peso offensivo.

CREMONESE TERNANA, LE QUOTE

Vediamo le quote che vengono attribuite alla diretta Cremonese Ternana di Serie B sul sito della Snai: il segno 1 è quotato a 1,50 mentre il suo opposto a 6,25. Il segno X che decreterebbe un pareggio porterebbe una moltiplicazione di 4,25 sull’importo scommesso.

