DIRETTA/ Bari Cremonese (risultato 0-1) video streaming tv: ospiti in controllo (Serie B)

DIRETTA BARI CREMONESE (RISULTATO LIVE 0-1): PRIMO AMMONITO DEL MATCH

Il Bari ci prova ancora con Lulic che trova uno spazio centrale per calciare verso la porta ma viene fermato da una facile parata di Jungdal. Al 14esimo è la Cremonese a gestire il possesso del pallone contro un Bari compatto e bravo a scalare in difesa. Al quarto d’ora, Maiello recupera un pallone sbagliato da Sernicola a centrocampo e serve Diaw che guadagna un calcio d’angolo. La battuta del corner è errata e il pallone viene recuperato facilmente dagli ospiti.

Al 20esimo minuti è il Bari a cercare il gol del pareggio. Da calcio d’angolo, Sibilli mette il pallone in mezzo ma non trova nessuno dei suoi compagni lasciando spazio al contropiede della Cremonese. Lo sviluppo dell’azione è di alto livello ma Sernicola calcia contro Di Cesare ottenendo l’angolo. Dal corner è Johnsen a calciare ma la palla esce lontana dalla porta. Al 23esimo arriva il primo cartellino giallo della partita con Santoro che punisce un fallo a centrocampo di Maiello su Vasquez. Due minuti dopo il Bari è vicinissimo al pareggio con Morachioli che devia un cross di Sibilli a pochi centimetri dal palo. (Agg. di Andrea Marino)

BARI CREMONESE (RISULTATO LIVE 0-1): AUTOGOL DI MAIELLO!

La diretta di Bari Cremonese si apre con il fischio dell’arbitro Alberto Santoro della sezione di Messina che dirigerà la sfida. Il primo pallone lo gioca e lo perde il Bari che consegna subito il pallino del gioco agli ospiti. Incide subito la squadra di Stroppa che apre in due la difesa pugliese con Tsadjout fermato solo da Brenno. Sul rimpallo, Sernicola è bravo a rimettere il pallone in mezzo all’area di rigore dove trova la sfortunata deviazione di Maiello che sblocca il match.

La risposta arriva al quarto minuto con Diaw che calcia con il destro ma trova la pronta risposta di Jungdal che mette in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo successivo, uno scontro tra Ravanelli e Di Cesare obbliga i medici della Cremonese ad entrare in campo. Alla ripresa del gioco è ancora il Bari a cercare la conclusione con Morachioli che trova una deviazione e il secondo angolo della partita. Dopo un primo periodo di attacco, il Bari abbassa la sua difesa lasciando spazio alla Cremonese. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA BARI CREMONESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

La diretta della sfida che vede scendere in campo Bari Cremonese presenta due squadre che al momento si ritrovano rispettivamente al quattordicesimo e quarto posto. Padroni di casa che stanno decisamente deludendo in questo campionato risultando distanti dalla retrocessione rappresentata dai liguri dello Spezia da appena un punto. Le cessioni di quest’estate di Folorunsho, Cheddira e Caprile stanno pesando tanto sull’andamento della formazione pugliese che quest’oggi davanti al tuo pubblico ha un’importante occasione di fare risollevare il morale.

Dall’altra parte scende in campo la formazione lombarda che nell’ultimo turno è uscita sconfitta contro la Feralpisalò. Il miglior marcatore risulta essere l’attaccante Massimo Coda. L’attaccante realizzato ben 14 gol con la marcatura che è arrivata nei match importanti contro Como e Palermo nelle ultime partite. Una vittoria quest’oggi significherebbe riprendere la marcia verso il secondo posto. (Marco Genduso)

BARI CREMONESE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Bari Cremonese sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio.

È possibile tuttavia seguire anche in diretta streaming la gara tra Bari Cremonese attraverso l’applicazione DAZN, disponibile per computer, tablet e smartphone. Inoltre, se si ha nell’abbonamento Zona DAZN, sarà possibile visionare l’evento su TV.

OBIETTIVI DIVERSI

La diretta Bari Cremonese, in programma venerdì 5 aprile alle ore 20:30, racconta della 32esima giornata di Serie B. I pugliesi sono stati pian piano risucchiati dalla zona retrocessione nell’ultimo periodo. Se i biancorossi sembravano essersi ripresi verso dicembre, nelle ultime sei partite sono arrivate quattro sconfitte e due pareggi, tra cui l’ultimo con il Modena per 1-1.

La Cremonese ha rallentato il proprio passo. Dopo dieci risultati utili consecutivi che avevano rilanciato eccome la squadra, negli ultimi due appuntamento sono arrivate solo sconfitte che hanno frenato la corsa al secondo posto ovvero il 3-0 subito dal Sudtirol e la sconfitta casalinga di misura contro la Feralpi Salò.

BARI CREMONESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Bari Cremonese vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-1-2. Brenno in porta, difesa composta da Pucino, Di Cesare, Vicari e Ricci. A centrocampo Maita, Benali e Lulic con Sibilli dietro a Morachiolie Puscas.

La Cremonese replica con l’assetto tattico 3-5-2. Tra i pali Jungdal, retroguardia con Antov, Ravanelli e Bianchetti a chiudere il reparto. Zanimacchia e Sernicola agiranno da esterni mentre Collocolo, Castagnetti e Johnsen si occuperanno delle vie centrali. In attacco Vazquez e Coda.

BARI CREMONESE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Bari Cremonese danno favorita la squadra ospite a 2.20. Secondo bet365, l’1 è offerto a 3.0 mentre la X del pareggio a 3.20.

L’Over 2.5 è quotato introno al 2.30 rispetto all’1.60 dell’Under, quindi meno di due gol nei 90′. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.95 e 1.80.











