Diretta Cremonese Trapani/ Streaming video DAZN: due squadre in difficoltà (Serie B)

Cremonese Trapani, che sarà diretta dal signor Prontera e si gioca domenica 16 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Zini di Cremona, sarà una sfida valevole per la ventiquattresima giornata di Serie B 2019-2020. I grigiorossi restano in una crisi profonda: nel recupero contro lo Spezia, seppur in un match estremamente combattuto, è arrivata la terza sconfitta consecutiva, la quinta nelle ultime 7 partite di campionato che hanno portato solo 2 punti per la formazione lombarda, che non vince dall’impegno interno contro il Perugia del 15 dicembre scorso. Il ritorno di Massimo Rastelli sulla panchina della squadra non ha portato benefici e quella contro il Trapani sembra una sorta di ultima spiaggia, con i siciliani che a loro volta sono rimasti a -4 dalla zona play out dopo la sconfitta incassata sul campo della Salernitana. L’arrivo di Fabrizio Castori sembrava aver portato una scossa alle sorti della stagione, ma anche oggi la salvezza sembra un’impresa difficile: vedremo allora quello che succederà in una diretta di Cremonese Trapani che, per quanto raccontato, è una partita delicata per entrambe le squadre. Aspettandone il calcio d’inizio, possiamo valutare le scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Trapani non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE TRAPANI

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Cremonese Trapani, domenica 16 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Zini di Cremona, sfida valevole per la ventiquattresima giornata di Serie B. La Cremonese allenata da Rastelli dovrebbe scegliere il 4-3-2-1 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo:Ravaglia; Crescenzi, Bianchetti, Claiton, Migliore; Arini, Valzania, Deli; Piccolo, Palombi; Ciofani. Il Trapani guidato in panchina da Castori sarà chiamata a rispondere con un 3-5-2 così disposto sul rettangolo verde: Carnesecchi; Strandberg, Scognamillo, Fornasier; Kupisz, Luperini, Taugourdeau, Coulibaly, Grillo; Dalmonte, Pettinari.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Cremonese e Trapani, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 2.00, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 3.20 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 4.00. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.35 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.55.



