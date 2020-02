Video/ Salernitana Trapani (1-0): highlights e gol. Decide il gol di Djuric al 12′!

Il video di Salernitana Trapani, ci racconta della buona vittoria della squadra di Ventura nella 23^ giornata della Serie B col risultato di 1-0, occorsa di fronte al pubblico di casa dell’ Arechi. Certo ieri sera abbiamo assistito a un match molto brillante, fin dalle prime battute di gioco: al via infatti sono subito gli ospiti a graffiare con Pettinari, ma l’incursione dei siciliani viene subito punita da Djuric, che al 12’ trova la rete che ha poi deciso la partita, con un gran assist di Cicerelli. Dopo il gol, il ritmo di gioco è rimasto altissimo e prima dell’intervallo la Salernitana sfiora il raddoppio con Gondo. Nel secondo tempo entrambi i club provano con forza a violare lo specchio avversario: l’occasione da gol più preziosa è però al 73’ quando Evacuo colpisce il palo di Micai. Non è però il solo brivido in campo: non mancano infatti attacchi e occasioni da gol da entrambe le squadre, ma di fatto il risultato non si sblocca ulteriormente. Si arriva dunque al triplice fischio finale: la Salernitana trovato il vantaggio riesce con grandissima fatica a contenere un ottimo Trapani, e festeggia dunque all’Arechi tre punti preziosissimi per la classifica, che rilanciano Ventura in chiave promozione diretta.

IL TABELLINO

Salernitana – Trapani 1-0 (1-0 PT)

Rete: 13’ pt Djuric.

Salernitana: Micai, Migliorini, Djuric, Gondo (17’ st Giannetti), Cicerelli (28’ st Lopez), Aya, Akpa Akpro, Maistro (10’ st Kiyine), Jaroszynski, Lombardi, Dziczek. All. Gian Piero Ventura A disposizione: Vannucchi, Billong, Curcio, Capezzi, Jallow, Di Tacchio, Karo, Heurtaux.

Trapani: Carnesecchi, Taugourdeau, Scognamillo, Coulibaly (32’ st Colpani), Luperini, Kupisz, Piszczek (17’ st Evacuo), Del Prete (1’ st Grillo), Pirrello, Pettinari, Strandberg. All. Fabrizio Castori A disposizione: Kastrati, Stancampiano, Pagliarulo, Aloi, Odjer, Scaglia, Fornasier, Dalmonte.

Arbitro: Antonio Di Martino di Teramo. Assistenti: Oreste Muto (sez. Torre Annunziata) – Andrea Zingarelli (sez. Sienza). IV Uomo: Luca Massimi (sez. Termoli).

Ammoniti: Maistro, Dziczek, Lopez (S), Coulibaly, Piszczek, Evacuo (T). Angoli: 0 – 3 Recupero: 2’ pt, 5’ st. Spettatori: 7313

