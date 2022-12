Diretta Cremonese Udinese/ Streaming video tv: prova generale in amichevole

DIRETTA CREMONESE UDINESE: GARA INTRIGANTE!

Cremonese Udinese, in diretta dallo stadio Giovanni Zini di Cremona alle ore 13.00 di oggi pomeriggio, giovedì 29 dicembre 2022, si giocherà a porte chiuse e sarà l’ultima amichevole per grigiorossi e bianconeri in vista della ripartenza del campionato di Serie A, che naturalmente da mercoledì prossimo rivedrà protagoniste sia la Cremonese di Massimiliano Alvini sia l’Udinese di Andrea Sottil. La diretta di Cremonese Udinese si annuncia quindi intrigante, perché il match tra due squadre entrambe di Serie A avrà naturalmente il sapore della prova generale.

La Cremonese insegue ancora la prima vittoria stagionale, anche se non sono mancati segnali incoraggianti per i grigiorossi come il pareggio contro il Milan, mentre l’Udinese vorrà tornare sui livelli di inizio campionato, mettendosi alle spalle il periodo complicato che i bianconeri friulani hanno vissuto appena prima della pausa per i Mondiali Qatar 2022. Di certo oggi sia Alvini sia Sottil cercano risposte importanti dalle rispettive squadre: che cosa ci dirà la diretta di Cremonese Udinese?

DIRETTA CREMONESE UDINESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Udinese non sarà garantita da canali televisivi nazionali, ma sarà visibile su Cremona 1 per quanto riguarda la città lombarda ed inoltre su Udinese Tv, canale 12 del digitale terrestre in Friuli Venezia Giulia. Inoltre ricordiamo anche la diretta streaming video di Cremonese Udinese, che sarà disponibile sul sito www.udinesetv.it

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE UDINESE

Diamo adesso uno sguardo anche alle probabili formazioni per la diretta di Cremonese Udinese. Ci aspettiamo scelte naturalmente molto simili a quelle che vedremo anche in campionato, quindi Massimiliano Alvini potrebbe pensare a un modulo 3-5-2 che indicativamente vedrebbe Carnesecchi in porta e davanti a lui la difesa a tre, magari con Aiwu, Lochoshvili ed Hendry; nel folto centrocampo a cinque della Cremonese proviamo invece ad indicare Sernicola, Pickel, Meité, Ascacibar e Valeri, infine in attacco scegliamo Ciofani e Okereke per la coppia titolare.

Naturalmente parliamo di amichevoli e quindi qualche incertezza c’è, ma pure l’Udinese di Andrea Sottil dovrebbe proporre una formazione molto vicina a quella ideale. Proviamo ad indicare per i bianconeri friulani un modulo 3-5-2 con Ebosse, Bijol e Perez nella difesa a tre davanti al portiere Silvestri; a centrocampo formiamo la possibile linea a cinque con Ehizibue, Arslan, Lovric, Walace e Pereyra, mentre in attacco scegliamo la coppia formata da Deulofeu e Beto, anche se naturalmente ci saranno poi molte sostituzioni possibili.











