Diretta Croazia Scozia/ Streaming video tv: poche speranze per entrambe (Europei)

DIRETTA CROAZIA SCOZIA: ULTIME SPERANZE!

Croazia Scozia, in diretta da Hampden Park a Glasgow, si gioca alle ore 21:00 di martedì 22 giugno: fuso orario da intendersi italiano per la partita valida per la terza giornata nel gruppo D agli Europei 2020. Le due nazionali arrivano all’ultimo match con un punto a testa: sperano ancora nel miracolo, ma un pareggio nella sfida di Wembley – che naturalmente si gioca in contemporanea – farebbe diventare questo uno spareggio per la terza posizione nel girone e dunque bisognerebbe poi entrare nella speciale classifica per accedere agli ottavi.

Una delusione la Croazia, che già da qualche tempo è in calo e non è andata oltre il pareggio contro la Repubblica Ceca, dovendo anche rimontare; la Scozia rischia l’ennesima eliminazione ai gironi ma ha se non altro mostrato carattere, perché dopo il ko all’esordio ha pareggiato il match sempre sentito contro i tre leoni, e arriva a questi 90 minuti con la porta ancora aperta. Aspettando che la diretta di Croazia Scozia prenda il via, proviamo a vedere in che modo i due CT potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco, leggendone insieme le probabili formazioni.

DIRETTA CROAZIA SCOZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Croazia Scozia sarà garantita dai canali della televisione satellitare: l’appuntamento, riservato ai possessori di un abbonamento, sarà come di consueto su Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) e, in assenza di un televisore, i clienti potranno seguire il match degli Europei 2020 anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA SCOZIA

È possibile che Zlatko Dalic non modifichi le sue scelte per Croazia Scozia: da capire se in difesa possano tornare titolari Caleta-Car, in mezzo insieme a Vida e a protezione di Livakovic, e Domagoj Bradaric da terzino sinistro. A destra agirà Vrsaljko, per il resto i balcanici non dovrebbero presentare sorprese: Modric e Kovacic saranno i due mediani ad alzare la qualità del palleggio, davanti a loro i due esterni saranno Perisic e Brekalo (favorito su Orsic) con Kramaric a fungere da trequartista a supporto di Rebic, schierato da centravanti. Per quanto riguarda la Scozia, sarà ancora 3-5-2 con McTominay nei tre difensivi, al fianco di Hanley e Tierney; avremo Marshall a difendere i pali e due laterali, O’Donnell e Robertson, che si alzano sulla linea mediana facendo compagnia al regista Gilmour e ai due interni McGinn e McGregor. Davanti il ballottaggio riguarda Christie e Ché Adams, con quest’ultimo che parte favorito per fare coppia con Dykes, come accaduto contro l’Inghilterra.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Croazia Scozia possiamo valutare le informazioni che ci vengono fornite dall’agenzia Snai: il segno 1 per la vittoria della nazionale balcanica porta in dote una vincita pari a 2,35 quanto puntato, mentre il segno X che identifica il pareggio vi farebbe guadagnare 3,65 volte la vostra giocata. Il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione dei britannici, vale con questo bookmaker 2,90 volte l’importo che avrete scelto di mettere sul piatto.



