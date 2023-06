DIRETTA CROAZIA SPAGNA/ Video streaming tv: l’ultimo incrocio fu un grande spettacolo (18 giugno 2023)

DIRETTA CROAZIA SPAGNA: I TESTA A TESTA

Sempre più vicina la diretta di Croazia Spagna, la finale della Nations League 2023 sarà il decimo confronto fra le due Nazionali, numero molto interessante se si pensa che la Croazia indipendente esiste solo da circa 30 anni. Il precedente più recente è anche quello più significativo, perché si trattava degli ottavi di finale degli ultimi Europei, partita giocata al Parken di Copenaghen il 28 giugno 2021. In molti ricorderanno quella partita, perché fu un memorabile 5-3 iberico con i gol di Pablo Sarabia, Cesar Azpilicueta e Ferran Torres per la Spagna, Mislav Orsic e Mario Pasalic più l’autorete di Pedri per la Croazia durante i tempi regolamentari.

Ci fu una grande rimonta croata fra l’85’ e il 92’ per andare ai supplementari, dove però i gol di Alvaro Morata e Mikel Oyarzabal diedero il successo alle Furie Rosse. Il bilancio complessivo vede la Spagna in vantaggio grazie a cinque vittorie a fronte di tre successi per la Croazia e un pareggio, la Nazionale iberica vanta anche un clamoroso 6-0 martedì 11 settembre 2018, nella fase a gironi della prima Nations League, un vero e proprio trionfo contro i croati che appena un paio di mesi prima erano arrivati in finale ai Mondiali di Russia 2018. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CROAZIA SPAGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Croazia Spagna, finale per il 1° e 2° posto di Nations League verrà trasmessa dalla televisione di stato e andrà in onda su Rai Uno (chiaramente in chiaro per tutti) con la possibilità di seguire questo match anche su Sky Sport e anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi. In questo caso basterà visitare il sito di Rai Play oppure installare e attivare la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI CROAZIA SPAGNA SU RAIPLAY

CROAZIA SPAGNA: SPAGNOLI FAVORITI!

Croazia Spagna, in diretta domenica 18 giugno 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio De Kuip di Rotterdam, sarà una sfida valida per la finale per il 1° e 2° posto di Nations League. Si assegna il titolo della Nations League con la Croazia che continua a stupire in campo internazionale. Dopo il terzo posto ai Mondiali, secondo podio consecutivo dopo la finale del 2018, è arrivata questa finale conquistata dopo la vittoria in semifinale contro l’Olanda ai tempi supplementari, grazie anche a una sontuosa prestazione del veterano Luka Modric.

La Spagna dalla sua ha messo la testa avanti in extremis grazie a una rete di Joselu nella semifinale contro l’Italia, Furie Rosse che hanno atteso pazientemente il momento del gol rischiando poco contro un’Italia pungente solo per un tempo. Spagna che ora vuole ritagliarsi una soddisfazione dopo il deludente Mondiale in Qatar chiuso con la sconfitta ai rigori agli ottavi di finale contro il Marocco. Il 28 giugno 2021 la Spagna ha vinto con uno spettacolare 3-5 ai tempi supplementari l’ultimo incrocio ufficiale contro la Croazia, negli ottavi di finale di Euro 2021.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA SPAGNA

Le probabili formazioni della diretta Olanda Italia, match che andrà in scena allo stadio De Kuip di Rotterdam. Per la Croazia, Zlatko Dalic schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Livakovic; Juranovic, Vida, Sutalo, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic. Risponderà la Spagna allenata da Luis de la Fuente con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Unai Simon; Navas, Le Normand, Laporte, Jordi Alba; Rodri, Merino; Rodrigo, Gavi, Yeremy Pino; Morata.

CROAZIA SPAGNA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Croazia Spagna, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di qualificazione a Euro 2024. La vittoria della Croazia con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Spagna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.00.

