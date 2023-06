DIRETTA ITALIA SPAGNA/ Video streaming Rai: precedenti illustri, il primo è di 103 anni fa (15 giugno 2023)

DIRETTA ITALIA SPAGNA: I TESTA A TESTA

I precedenti che ci accompagnano verso la diretta di Italia Spagna sono ovviamente parecchi: possiamo innanzitutto ricordare che il primo match è stato disputato nel settembre 1920, un’amichevole vinta dalla Roja per 2-0 con la doppietta di Félix Sesúmaga, poi la prima sfida importante ha avuto luogo nel primo turno delle Olimpiadi 1924, con vittoria azzurra su autorete di Pedro Vallana. Sono tante anche le sfide che hanno segnato questa rivalità: impossibile dimenticare il doppio confronto ai Mondiali 1934 (quarti di finale), il primo terminato in parità (a segno Luis Regueiro e Giovanni Ferrari) e il secondo risolto il giorno seguente da Giuseppe Meazza.

Una sfida, questa seconda, passata alla storia per il presunto avvelenamento ai danni del leggendario portiere Ricardo Zamora, che infatti non giocò il rematch. In epoca moderna abbiamo la semifinale degli Europei vinta dall’Italia ai rigori, poi appunto la semifinale di Nations League dello scorso ottobre con successo della Spagna, ma anche gli ottavi di Euro 2016 (reti di Giorgio Chiellini e Graziano Pellé, e qualificazione azzurra) o la finale degli Europei 2012 (dopo un 1-1 nella fase a gironi), lì purtroppo la Roja ci demolì per 4-0 con David Silva, Jordi Alba, Fernando Torres e Juan Mata ed è anche incredibile pensare che siano già passati 11 anni. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA SPAGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Spagna viene ovviamente trasmessa dalla televisione di stato, perché è questo l’appuntamento classico con le partite della nostra nazionale: non fa eccezione la semifinale di Nations League, che dunque andrà in onda su Rai Uno (chiaramente in chiaro per tutti) con la possibilità di seguire questo match anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi. In questo caso basterà visitare il sito di Rai Play oppure installare e attivare la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA SPAGNA SU RAIPLAY

ITALIA SPAGNA: PER ANDARE IN FINALE!

Italia Spagna, che è in diretta dal De Grolsch Velste di Enschede (in Olanda), si gioca alle ore 20:45 di giovedì 15 giugno: è la seconda semifinale di Nations League 2022-2023, curiosamente una riedizione del match che era stato disputato due anni fa sempre alla stessa altezza della competizione. All’epoca eravamo in casa, e la Spagna battendoci aveva spezzato la nostra serie positiva che aveva sancito un record; tante cose sono cambiate da allora, siamo passati attraverso un’altra mancata qualificazione al Mondiale e in generale si è persa un po’ la magia dell’Europeo vinto due anni fa, ma comunque l’Italia è ancora in semifinale di Nations League e deve provare a sfruttare la cosa.

La Spagna nel frattempo ha cambiato selezionatore: finita l’epoca di Luis Enrique, comunque positiva anche per qualche risultato importante, la Roja si è affidata a Luis De La Fuente che ha vinto un Europeo Under 21 e sta provando a far ripartire un ciclo vincente. La Nations League può essere una buona opportunità anche per gli iberici, e allora a noi non resta che valutare come potrebbero andare le cose nella diretta di Italia Spagna, aspettando la quale possiamo certamente fare qualche valutazione sulle scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della semifinale di Nations League.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SPAGNA

Sorprese o meno nella diretta Italia Spagna? Roberto Mancini potrebbe affidarsi alla formazione migliore possibile, secondo questo ragionamento vedremmo Gigio Donnarumma tra i pali con una zona centrale di difesa che potrebbe essere occupata da Bonucci e Acerbi, mentre sulle corsie laterali agirebbero Di Lorenzo e Spinazzola (ma attenzione a Dimarco, le cui quotazioni sono in ampia crescita). Il centrocampo potrebbe essere quello degli Europei, dunque Jorginho in regia con il supporto di Barella e Verratti (qui la prima alternativa è Lorenzo Pellegrini); poi occhio al tridente, nel quale Immobile si gioca la maglia di centravanti con il “nuovo arrivato” Retegui e i due esterni potrebbero essere Federico Chiesa e Raspadori, che devono vincere la concorrenza di Gnonto.

La Spagna giocherà con modulo speculare: in porta Unai Simon, davanti a lui Laporte con uno tra Nacho e Le Normand, sugli esterni il ballottaggio è Jordi Alba-Bernat perché a destra l’unico terzino di ruolo convocato è Carvajal. A centrocampo possibile che Rodri sia chiamato agli straordinari dopo aver deciso la finale di Champions League; in alternativa avremo Zubimendi come playmaker, con Gavi e Fabian Ruiz che possono essere gli interni. Nel reparto avanzato Morata può agire come centravanti; un rebus gli esterni, Dani Olmo dovrebbe essere titolare mentre sull’altro versante Asensio, Ansu Fati e Rodrigo partono più o meno con le stesse possibilità di iniziare la partita.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulla diretta di Italia Spagna, possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la semifinale di Nations League. Il segno 1 che identifica la vittoria della Roja vi farebbe guadagnare 2,25 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,20 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria della nostra nazionale, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 3,40 volte la vostra giocata.











