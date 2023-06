DIRETTA OLANDA CROAZIA/ Video streaming tv: appena due precedenti, uno di lusso (14 giugno 2023)

DIRETTA OLANDA CROAZIA: I TESTA A TESTA

Nella storia la diretta di Olanda Croazia ci ha consegnato appena due partite: una di queste è un’amichevole, è la sfida più recente ma bisogna tornare indietro di 15 anni e mezzo per trovarla. Febbraio 2008, al Poljud di Spalato: l’Olanda di Marco Van Basten aveva demolito la Croazia di Slaven Bilic, nel primo tempo avevano segnato Johnny Heitinga e Klaas-Jan Huntelaar mentre a un minuto dal 90’ il tris lo aveva realizzato Jan Vennegor of Hesselink. Molto più importante la sfida del luglio 1998, perché era la finale per il terzo posto ai Mondiali.

Alla prima, storica partecipazione alla fase finale di una Coppa del Mondo la “giovane” Croazia aveva sfiorato la finale e si era comunque presa uno straordinario bronzo, vincendo la finalina contro un’Olanda che aveva portato il Brasile ai rigori. Era stata una partita vera: al 13’ Robert Prosinecki l’aveva sbloccata, subito dopo Boudewijn Zenden aveva pareggiato ma Davor Suker, ancora nel primo tempo, aveva realizzato il sesto gol del suo Mondiale che gli aveva consegnato il titolo di capocannoniere, e aveva appunto permesso alla Croazia di salire sul podio della competizione. Oggi allora vedremo cosa succederà nella diretta di Olanda Croazia, una partita che mancava da tempo dai radar del calcio internazionale… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA OLANDA CROAZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olanda Croazia sarà in chiaro: la prima semifinale di Nations League andrà in onda su Tv8 e dunque sarà un appuntamento per tutti. In alternativa, gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire la partita anche sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football, rispettivamente ai numeri 201 e 203 del decoder; per quanto riguarda la diretta streaming video Olanda Croazia, anche qui abbiamo una doppia opzione e cioè quella aperta a tutti sul sito di Tv8 oppure, ovviamente, quella per i clienti Sky (anche in questo caso senza costi aggiuntivi) attivando l’applicazione Sky Go.

OLANDA CROAZIA: ORANGE CON IL FATTORE CAMPO!

Olanda Croazia, che è in diretta dal De Kuip (o Stadion Feijenoord) di Rotterdam, si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 14 luglio: è questa la prima semifinale di Nations League 2022-2023, una Final Four ospitata dai Paesi Bassi e che vedrà coinvolta anche l’Italia, in campo domani sera contro la Spagna. Intanto, è una bella sfida quella di oggi: l’Olanda, che ci arriva per la seconda volta, ha dominato il suo girone precedendo Belgio, Polonia e Galles, e idealmente vuole cancellare la delusione di un Mondiale terminato ai rigori (ancora una volta) ai quarti di finale, al termine di una partita epica e incredibile contro l’Argentina.

Anche la Croazia è stata eliminata dalla Seleccion, ma in semifinale: i balcanici hanno poi centrato il terzo posto per la seconda volta nella loro storia, e sono in ripresa come dimostrato anche da un girone di Nations League superato a scapito di Danimarca, Francia e Austria, dunque non esattamente immediato. Adesso sarà davvero interessante scoprire se il fattore campo giocherà il suo peso specifico a favore degli orange o avrà un impatto relativo o nullo; aspettando che la diretta di Olanda Croazia prenda il via, proviamo a fare un’incursione nelle scelte che i due CT potrebbero operare qui a Rotterdam, leggendo insieme le probabili formazioni di Olanda Croazia.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA CROAZIA

Il discorso generale legato alle formazioni della diretta Olanda Croazia riguarda i reduci dalla finale di Champions League: i CT dovranno valutare la loro condizione per decidere se mandarli in campo. Nell’Olanda Ronald Koeman deve “gestire” i terzini Dumfries e Aké: sono pronti in alternativa Geertruida e Malacia, poi avremo Bijlow in porta con De Ligt e Van Dijk a formare la coppia centrale in difesa. A centrocampo quasi certa la presenza di Frenkie De Jong e Wijnaldum; balla la posizione di Gakpo che può fare la mezzala, l’esterno alto o anche il centravanti tattico. A seconda della zona di campo, ci potrebbe essere spazio per Koopmeiners o De Roon in mediana o Bergwijn nel tridente, mentre Weghorst e Xavi Simons hanno un po’ di vantaggio in più.

Nella Croazia il reduce dalla Champions League è Brozovic: senza il playmaker, Zlatko Dalic dovrebbe rivedere il centrocampo mandando Kovacic o Modric in posizione centrale, e aggiungere una mezzala che potrebbe essere uno tra Pasalic, Nikola Vlasic (entrambi possono anche fare l’esterno avanzato) o in alternativa Majer. Il portiere Livakovic sarà protetto da Gvardiole Josip Sutalo che formano la coppia centrale in difesa; a presidiare le corsie come terzini non dovrebbero avere ballottaggi aperti Stanisic e Barisic. A completare il tridente invece ecco Kramaric, che giocherà come prima punta, e naturalmente Perisic che dovrà riscattare una stagione in cui il suo Tottenham non è riuscito a qualificarsi per le coppe europee, oltre a rimanere senza titoli per l’ennesima volta.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulla diretta di Olanda Croazia, possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la semifinale di Nations League. Il segno 1 che identifica la vittoria degli Orange vi farebbe guadagnare 2,05 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,40 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria della nazionale balcanica, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 3,80 volte la vostra giocata.











