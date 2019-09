Diretta cronometro elite/ Streaming video tv, orario e vincitore (Mondiali ciclismo)

La cronometro individuale elite ai Mondiali ciclismo 2019 si corre a partire dalle ore 14:10 di casa nostra, nello Yorkshire: ancora con negli occhi la grande impresa di Antonio Tiberi, l’Italia si lancia in una gara nella quale purtroppo i favori del pronostico vanno ad altri. Storicamente la corsa contro il tempo non ci ha mai detto granchè, anche se il percorso di oggi (54 chilometri da Northallerton ad Harrogate) potrebbe essere condizionato dal vento e di conseguenza riservare sorprese. Vedremo dunque quello che succederà nella diretta della cronometro individuale elite: come sappiamo il grande appuntamento dei Mondiali ciclismo 2019 resta la gara in linea maschile, ma per quella dovremo ancora aspettare.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv della cronometro individuale elite ai Mondiali ciclismo 2019 sarà trasmessa da Eurosport, che si collegherà per seguire integralmente questa competizione. Trovate il canale sul digitale terrestre ma anche sulla televisione satellitare, al numero 210 per tutti gli abbonati; sarà possibile seguire la gara anche in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player e dotandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA CRONOMETRO INDIVIDUALE ELITE

La cronometro elite vede ai nastri di partenza due italiani: Filippo Ganna è sulla carta l’uomo più rappresentativo essendo il campione nazionale, mentre Edoardo Affini sarà il suo partner. Entrambi puntano ad un buon piazzamento, sapendo che la zona medaglie è difficilmente percorribile; alle ore 15:42 scatterà Rohan Dennis che difende il suo titolo ottenuto lo scorso anno; il percorso tuttavia non è esattamente lineare e dunque potrebbe prevedere qualche sorpresa. Pronti ad approfittarne sono i soliti noti: Victor Campenaerts, Primoz Roglic che arriva dal trionfo alla Vuelta, ma ovviamente anche Tony Martin. Assente invece Tom Dumoulin: sarebbe forse stato il favorito d’obbligo, anche se va detto che nell’ultima edizione si era dovuto accontentare della medaglia d’argento. Abbiamo presentato la gara, per il resto ci dobbiamo dedicare all’attesa di questa cronometro individuale elite per i Mondiali ciclismo 2019, tra poco si parte…



