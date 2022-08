Diretta cronometro Europei ciclismo 2022/ Streaming video tv, orario e vincitore

DIRETTA CRONOMETRO EUROPEI CICLISMO 2022: ITALIA A PODIO?

La cronometro agli Europei ciclismo 2022 scatta alle ore 17:30 di mercoledì 17 agosto: siamo sempre a Monaco di Baviera, dove prosegue il programma della kermesse continentale. Domenica abbiamo registrato la vittoria di Fabio Jakobsen nella prova in linea: l’Italia ha sperato fino all’ultimo, ma Elia Viviani e Alberto Dainese non sono riusciti a sbrogliare una strategia che ha impedito loro di lanciare la volata e hanno dovuto soccombere, non riuscendo nemmeno a salire sul podio. Oggi la possibilità di replicare per gli azzurri, ma verosimilmente sarà molto difficile.

Va detto infatti che la diretta della cronometro agli Europei ciclismo 2022 sarà, per così dire, a “scartamento ridotto”: alcuni dei grandi protagonisti saranno infatti assenti per la concomitanza di alcuni impegni nell’arco della stagione, l’Italia ha convocato Mattia Cattaneo e Matteo Sobrero e dovrà fare a meno di Filippo Ganna che, qualora fosse stato presente, avrebbe certamente gareggiato per la medaglia d’oro. Vedremo comunque quello che succederà, perché alla fine da questa gara potrebbero anche arrivare belle sorprese con il tricolore a sventolare su Monaco di Baviera…

DIRETTA CRONOMETRO EUROPEI CICLISMO 2022STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv della cronometro agli Europei ciclismo 2022 sarà affidata a Eurosport: sarà questo il canale cui bisognerà riferirsi per assistere alla gara, e sappiamo che questa emittente è presente sulla nostra televisione ma può essere accessibile anche tramite il satellite (per gli abbonati). Per quanto riguarda la diretta streaming video, le soluzioni sono due: un abbonamento a Eurosport Player oppure, sempre avvalendosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, la piattaforma DAZN che consente ai suoi clienti di avere accesso al canale Eurosport.

DIRETTA CRONOMETRO EUROPEI CICLISMO 2022: LA SITUAZIONE

Lo abbiamo detto: la diretta della crono agli Europei ciclismo 2022 sarà contrassegnata soprattutto da assenze illustri. Sono in particolare tre i corridori che marcano visita a Monaco di Baviera: abbiamo nominato Ganna, mancherà anche il fenomenale Wout Van Aert, che ha impressionato tutti al Tour de France correndo una Grande Boucle pazzesca, e non sarà ai nastri di partenza Primoz Roglic, che della gara a cronometro è campione olimpico in carica (ricordiamo che lo sloveno si è infortunato nel corso del Tour e si è dovuto ritirare: sarebbe stato il capitano della Jumbo che ha poi lanciato Jonas Vingegaard).

All’appello però mancherà anche Remco Evenepoel, che la cronometro agli Europei ciclismo l’ha vinta tre anni fa; stante così la situazione, il grande favorito per vincere il titolo continentale nella specialità è sicuramente Stefan Kueng, campione in carica e reduce da una Grande Boucle non proprio esaltante. Cattaneo e Sobrero proveranno a dare fastidio ai principali candidati per il podio, tra i quali spicca l’altro svizzero Stefan Bissegger; tra poco la crono degli Europei ciclismo 2022 prenderà il via, vedremo quello che succederà…











