DIRETTA CRONOMETRO EUROPEI CICLISMO 2023/ Video streaming Rai: nell’albo d’oro (oggi 20 settembre)

DIRETTA CRONOMETRO EUROPEI CICLISMO 2023: NELL’ALBO D’ORO

Mentre aspettiamo la diretta della cronometro degli Europei ciclismo 2023, facciamo un tuffo nella breve storia di questa gara, dal momento che gli Europei si disputano per i professionisti appena dal 2016. La prima volta vinse lo spagnolo Jonathan Castroviejo, poi ecco un tris consecutivo del Belgio con la doppietta di Victor Campenaerts nel 2017 e 2018 e il trionfo di un giovanissimo Remco Evenepoel nel 2019, infine è stata la Svizzera ad imitare i belgi, perché nel 2020 e nel 2021 ha vinto per due volte Stefan Kueng, imitato nel 2022 dal connazionale Stefan Bissegger.

Per l’Italia mancano ancora le medaglie d’oro nella cronometro europea, però abbiamo già conquistato ben quattro podi, dei quali la metà per merito di Filippo Ganna, che è stato secondo nel 2021 a Trento e terzo nel 2022 a Monaco di Baviera. Già in precedenza tuttavia gli Azzurri avevano conquistato per due volte la medaglia di bronzo, con Moreno Moser nell’edizione inaugurale del 2016 e poi con Edoardo Affini nell’Europeo del 2019. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CRONOMETRO EUROPEI CICLISMO 2023 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta tv della cronometro agli Europei ciclismo 2023 in Olanda sarà garantita in chiaro per tutti oggi pomeriggio su Rai Sport, il canale tematico al numero 58 del telecomando, ma anche per gli abbonati sui canali di Eurosport. Di conseguenza sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video, offerta da Rai Play tramite sito o applicazione, oppure anche da Eurosport ma naturalmente in questo caso per gli abbonati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DELLA CRONOMETRO EUROPEI CICLISMO 2023

PER IL TITOLO EUROPEO

La diretta della cronometro degli Europei ciclismo 2023 sarà oggi, mercoledì 20 settembre 2023, il primo grande appuntamento con la rassegna continentale che sarà ospitata quest’anno in Olanda, in una sorta di “inversione” del programma dopo che abbiamo avuto già ad agosto a Glasgow i Mondiali di tutte le categorie del ciclismo. Per questo motivo naturalmente sono slittate a fine settembre le gare degli Europei di ciclismo su strada, con domenica la gara in linea preceduta già oggi dalla diretta della cronometro degli Europei ciclismo 2023 nella quale non ci sarà Filippo Ganna: ai Mondiali è arrivata la medaglia d’argento al termine di una sfida meravigliosa con Remco Evenepoel (a sua volta assente oggi), alla Vuelta il successo contro il tempo ma anche volate splendide, per cui stavolta Ganna si concentrerà sulla gara in linea.

Tutto questo senza dimenticare i successi su pista, anche quest’anno numerosi per Filippo Ganna, però è stato certamente molto importante tornare a vincere una cronometro di un grande giro e oggi ci può stare una decisione differente da parte dell’olimpionico piemontese, anche se ancora gli manca ancora l’oro nella cronometro degli Europei, a differenza dei Mondiali che ha vinto per ben due volte. L’Italia può comunque sperare con due ottimi cronoman quali Mattia Cattaneo e Matteo Sobrero, anche se il primo favorito dovrebbe essere Wout Van Aert, seguito da Stefan Kung e dall’emergente britannico Joshua Tarling. Tutto questo premesso, è facile capire che la diretta della cronometro agli Europei ciclismo 2023 si annuncia davvero intrigante e magari anche colorata d’azzurro.

DIRETTA CRONOMETRO EUROPEI CICLISMO 2023: PERCORSO E ORARI

Per presentare al meglio la diretta della cronometro degli Europei ciclismo 2023, andiamo naturalmente a descrivere il percorso e gli orari della odierna prova contro il tempo, nella quale l’Italia punta quindi su Mattia Cattaneo e Matteo Sobrero. Gli appassionati si staranno chiedendo quali saranno gli orari, ecco allora che la partenza del primo atleta in gara sarà alle ore 16.15, quando scatterà quella che ufficialmente dobbiamo chiamare la cronometro individuale uomini élite degli Europei di ciclismo 2023, la cui conclusione è poi prevista entro le ore 18.00.

In effetti, il percorso che caratterizzerà la diretta della cronometro degli Europei di ciclismo 2023 nella provincia olandese settentrionale di Drenthe misurerà appena 29,5 km, distanza non trascendentale per una prova contro il tempo riservata a ciclisti professionisti. Servirà dunque la potenza pura più che la resistenza, staremo a vedere se questo aspetto potrà condizionare la gara che vedrà protagonisti tanti specialisti della cronometro del Vecchio Continente, decisamente stuzzicante sulla carta anche in assenza di Filippo Ganna.











