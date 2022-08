Diretta gara in linea Europei ciclismo 2022/ Streaming video Rai, orario

DIRETTA GARA IN LINEA EUROPEI CICLISMO 2022: CHI SARÀ IL VINCITORE?

La diretta della gara in linea degli Europei di ciclismo 2022 oggi, domenica 14 agosto, catalizzerà l’attenzione di tutti gli appassionati sulle strade di Monaco di Baviera e dintorni, dove si assegnerà il titolo di campione europeo della categoria più prestigiosa, quella dei professionisti. L’Italia può vantare una tradizione fenomenale agli Europei, dato che gli Azzurri hanno vinto addirittura le ultime quattro edizioni consecutive con Matteo Trentin nel 2018, Elia Viviani nel 2019, poi ancora nel 2020 con Giacomo Nizzolo ed infine l’anno scorso in casa con il capolavoro di Sonny Colbrelli a Trento. Il compito del nuovo c.t. Daniele Bennati si annuncia tuttavia difficile, perché il 2022 si sta rivelando un anno complicato per diversi motivi, a cominciare naturalmente dalla defezione dello stesso Sonny Colbrelli, fino al forfait dell’ultimo minuto di Giacomo Nizzolo.

Il percorso (come poi vedremo meglio) dovrebbe essere piuttosto semplice, il capitano allora potrebbe essere un nome nuovo come Alberto Dainese, primo nella tappa di Reggio Emilia al Giro d’Italia e terzo anche in una frazione del Tour, senza dimenticare Elia Viviani e la classe di due uomini quali Matteo Trentin e Filippo Ganna, utili soprattutto nel caso di corsa più dura. Anche tra gli stranieri i nomi di riferimento per la gara in linea degli Europei ciclismo 2022 dovrebbero dunque essere velocisti, dal belga Tim Merlier all’olandese Fabio Jakobsen, dall’irlandese Sam Bennett al francese Arnaud Demare, dal tedesco Pascal Ackermann al danese Mads Pedersen. Non ci dilunghiamo oltre, andiamo a scoprire tutto ciò che serve per seguire al meglio la diretta della gara in linea degli Europei di ciclismo 2022…

DIRETTA GARA IN LINEA EUROPEI CICLISMO 2022 IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv della gara in linea agli Europei ciclismo 2022 a Monaco di Baviera sarà garantita in chiaro per tutti dalla Rai, in particolare per quanto riguarda le fasi finali della corsa dalle ore 14.00 su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando, di conseguenza sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video, offerta come sempre da Rai Play tramite sito o applicazione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI

DIRETTA GARA IN LINEA EUROPEI CICLISMO 2022: PERCORSO E ORARIO

Per presentare al meglio la diretta della gara in linea agli Europei ciclismo 2022, andiamo naturalmente a descrivere il percorso. La partenza sarà alle ore 10.15 da Murnau am Staffelsee, per arrivare a Monaco di Baviera dopo un percorso di 208 km indicativamente poco dopo le ore 15.00. Ci saranno da affrontare un primo tratto in linea e poi un circuito cittadino di 13 km da ripetere cinque volte, che formerà quindi gli ultimi 65 km della gara in linea degli Europei di ciclismo 2022.

Dobbiamo tuttavia evidenziare che le maggiori asperità – salite brevi ma talora anche ripide – saranno tuttavia concentrate proprio nella prima parte in linea, mentre il circuito conclusivo non presenterà difficoltà altimetriche e per questo motivo la corsa sembra essere destinata ad un arrivo in volata di gruppo a ranghi abbastanza compatti salvo imprevisti, magari dovuti anche alle curve nel centro cittadino. Sarà una grande occasione per le ruote veloci di giocarsi il titolo di campione d’Europa oggi nella Odeonsplatz di Monaco di Baviera.











