Diretta/ Crotone Bologna, streaming video tv. I calabresi non si arrendono (Serie A)

DIRETTA CROTONE BOLOGNA: CALABRESI PER IL RISCATTO

Crotone Bologna, in diretta sabato 20 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Ezio Scida, sarà una sfida valevole per la nona giornata di ritorno del campionato di Serie A. Per i calabresi l’obiettivo è innanzitutto non arrendersi di fronte a una corsa salvezza che li vede ora a -8 dal Torino quartultimo, che ha per giunta disputato una partita in meno. La sconfitta contro la Lazio di venerdì scorso è arrivata solo nella fase conclusiva della partita, ma ha comunque confermato come gli squali, anche considerando il poker rifilato proprio al Torino, abbiano ancora qualcosa da dire. Serse Cosmi chiamerà a raccolta la grinta di una squadra ora chiamata a tornare subito alla vittoria contro un Bologna relativamente tranquillo, a +9 dal terzultimo posto in classifica dopo la vittoria contro la Sampdoria. Nelle ultime settimane la squadra allenata da Sinisa Mihajlovic ha vissuto un andamento piuttosto lineare, vittorie in casa contro la Lazio e appunto i blucerchiati, sconfitte in trasferta contro Cagliari e Napoli. Tornare a fare punti fuori casa è l’obiettivo dei felsinei per assestarsi definitivamente nella zona più tranquilla della classifica del massimo campionato.

DIRETTA CROTONE BOLOGNA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Bologna sarà garantita sui canali di Sky Sport, che detengono l’esclusiva per sette partite su dieci di ogni giornata di Serie A. Sarà dunque una visione riservata ai soli abbonati, che però in compenso avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE BOLOGNA

Le probabili formazioni della sfida tra Crotone e Bologna presso lo stadio Ezio Scida. I padroni di casa allenati da Serse Cosmi scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Cordaz; Magallan, Djidji, Golemic; Pereira, Molina, Benali, Messias, Rispoli; Di Carmine, Simy. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Sinisa Mihajlovic con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, Dijks; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Crotone e Bologna, le quote del bookmaker Snai fissano a 3.55 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.50 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.05 volte la posta scommessa.

