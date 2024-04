DIRETTA/ Crotone Brindisi (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie C, 7 aprile 2024)

DIRETTA CROTONE BRINDISI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida tra Crotone Brindisi sta per avere inizio con il direttore di gara che attende soltanto l’arrivo delle due squadre per poter fischiare il primo pallone giocabile. In attesa del fischio iniziale vi mostriamo la classifica di entrambe le formazioni. Crotone che si ritrova al nono posto con 48 punti frutto di 49 gol realizzati 42 subiti. Grande stagione per il duo attacco formato da Gomez e Tumminello.

I due attaccanti hanno realizzato rispettivamente 14 e 11 gol, ma tuttavia non stanno bastando a portare il Crotone nelle prime posizioni, portando diverse delusioni al pubblico pagante. Una vittoria quest’oggi potrebbe significare risollevare il morale in attesa anche dei play off. Brindisi che invece si ritrova all’ultimo posto in classifica con 18 punti collezionati in questo campionato. Stagione da dimenticare per la formazione pugliese che arriva al match dopo una convincente vittoria contro i cugini della Virtus Francavilla con il risultato di 2-0. (Marco Genduso)

DIRETTA CROTONE BRINDISI STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire in diretta Crotone Brindisi bisognerà possedere un abbonamento alla piattaforma satellitare di Sky, che detiene i diritti per questa competizione, in più bisognerà acquistare un pacchetto Calcio. In alternativa, con le medesime modalità, si potrà seguire il match anche su NowTv.

CROTONE BRINDISI: I TESTA A TESTA

Verso la diretta di Crotone Brindisi, possiamo naturalmente dire adesso qualcosa in più circa la storia di questa partita, che vanta molti decenni di tradizione ma anche lunghissimi periodi di “vuoto”. Ad esempio, le dieci partite più recenti (si fare dire) sono state giocate dal 1971 in poi, ma questo si deve in particolare modo al vuoto dal 1987 fino all’inizio di questa stagione, che dunque ha riportato ad affrontarsi Crotone e Brindisi dopo davvero tanto tempo.

Per curiosità potremmo dire che il bilancio è di cinque vittorie del Brindisi, quattro del Crotone e un solo pareggio, però le due uniche sfide davvero recenti hanno visto altrettante vittorie per i calabresi. Infatti, mercoledì 8 novembre scorso Crotone e Brindisi si affrettarono per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C e ci fu una vittoria casalinga per 1-0 dei calabresi, che poi hanno anche espugnato il campo del Brindisi nella partita d’andata del campionato, con il punteggio di 0-2 al triplice fischio finale del match che fu giocato invece domenica 3 dicembre scorso. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CROTONE BRINDISI: PUGLIESI GIÀ RETROCESSI

Per concludere al meglio questa domenica sportiva non possiamo non immergerci nella diretta di Crotone Brindisi, valida per la 35esima giornata di Serie C con l’ora X fissata per oggi 7 aprile alle 20,45. Il Crotone si posiziona al nono posto in classifica, nonostante i due pareggi consecutivi che lo hanno portato a scivolare leggermente in classifica.

L’ultimo pareggio ottenuto contro il Potenza per 2-2 ha messo in evidenza la determinazione della squadra calabrese, che ora cerca di tornare alla vittoria per scalare la classifica. Il Brindisi si trova all’ultimo posto in classifica ma arriva a questa partita con uno slancio positivo dopo la vittoria nel derby pugliese contro il Virtus Francavilla per 2-0.

CROTONE BRINDISI: PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ora ad analizzare le probabili formazioni della diretta di Crotone Brindisi: i rossoblu potrebbero schierare Caturano, contando sulle sue abilità in attacco. Oltre alla sua capacità di segnare gol, Caturano si è distinto anche per la sua visione di gioco, come dimostrato dall’assist che ha regalato al suo compagno di squadra nell’ultima partita.

La squadra pugliese potrebbe fare affidamento su Trotta, un giocatore che ha dimostrato di essere una minaccia costante per le difese avversarie. Trotta è riuscito a segnare un gol da antologia su calcio d’angolo, mostrando la sua capacità di capitalizzare situazioni di gioco apparentemente difficili.

CROTONE BRINDISI, LE QUOTE

Passiamo in rassegna anche le quote relative alla diretta di Crotone Brindisi tramite l’ausilio di Bwin: il segno 1 ha una quota pari a 1,8 mentre il suo opposto ovvero il segno 2 è a 2,1. Il pareggio invece è fissato a 2,6.











