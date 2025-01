DIRETTA CROTONE CAVESE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Tutto è pronto, comincia fra pochissimo la diretta Crotone Cavese e allora adesso è giunto il momento di ricordare come sia andato il cammino di calabresi e campani nelle precedenti venti giornate del campionato di Serie C 2024-2025, girone C. Per il Crotone abbiamo 32 punti, frutto finora di nove vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte, un cammino molto buono, anche se si dovrà cercare di fare di meglio per restare ancora in corsa per la promozione. Nelle ultime cinque ecco tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, era una buona forma prima della sosta.

La Cavese fa più fatica: il bilancio complessivo è di 24 punti con sei vittorie, altrettanti pareggi e otto sconfitte, ma anche il trend recente non era esaltante, con una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque giornate. Adesso però i numeri statistici assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Crotone Cavese comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CROTONE CAVESE, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Crotone Cavese sarà disponibile sabato 4 gennaio alle ore 15 su Sky Sport, che per quest’anno detiene i diritti di trasmissione della Serie 2024/25. Il match sarà inoltre visibile su NOW TV, la piattaforma di streaming di proprietà di Sky e sull’app Sky Go su dispositivi mobili, tablet e smart TV.

PER PUNTARE ALLA VETTA

“Un bel banco di prova”, è come l’allenatore del Crotone Emilio Longo ha definito la diretta Crotone Cavese, di scena all’Ezio Scida sabato 4 gennaio 2025 alle ore 15. I pitagorici sono in formissima, hanno perso solamente una delle ultime dodici partite e vengono da due vittorie consecutive, arrivate segnando otto reti. Gli uomini di Longo, a meno otto dal Benevento, ora puntano la vetta, sperando in quel ritorno in Serie B che da due anni fallisce. Ma per capire se può davvero puntare alla vetta il Crotone dovrà vedersela con la Cavese.

I campani non sono in un buon periodo di forma, solo una vittoria nella ultime cinque, ma nonostante questo sono una delle squadre più rognose di questo girone C. Lo dimostra pienamente l’ultimo match del 2024, quando nonostante la sconfitta diedero filo da torcere al Benevento capolista. La situazione di classifica per ora è abbastanza tranquilla, la Cavese si trova infatti nel limbo fra i playoff e i playout, perfettamente in linea con gli obiettivi stagionali di una neopromossa. Tanto da perdere dunque per il Crotone, favorito ma che non dovrà prendere sottogamba una partita ricca di insidie.

CROTONE CAVESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Crotone schiera un 4-2-3-1. D’Alterio sarà il portiere, con Guerini, Armini, Di Pasquale e Giron in difesa. A centrocampo, Gallo e Schirò lavoreranno per proteggere la retroguardia. Silva, Vitale e Oviszach agiranno invece dietro l’attaccante Tumminello, unica punta.

La Cavese si dovrebbe schierare con la solita formazione. Boffelli in porta, con Rizzo, Peretti, Saio e Loreto in difesa. A centrocampo, Barone, Pezzella e Vitale si occuperanno della distribuzione del gioco, mentre Diarrassouba, Diop e Sorrentino completeranno l’attacco.

DIRETTA CROTONE CAVESE, LE QUOTE

Per la diretta Crotone Cavese le quote vedono i padroni di casa nettamente favoriti con una quota di 1.50. Il pareggio è quotato a 3.50, da segnalare visto che il Crotone è rimasto imbattuto in undici delle ultime dodici partite. Un successo della Cavese pagherà quindi circa 4.20.