VIDEO CAVESE BENEVENTO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Simonetta Lamberti il Benevento si aggiudica il derby sconfiggendo la Cavese in trasferta per 2 a 1. Nel primo tempo gli Stregoni incantano fin dalle battute iniziali dell’incontro con un tiro insidioso di Talia al 4′ che anticipa il gol del vantaggio firmato da Manconi poi al 5′. Al 18′ gli uomini di mister Auteri raddoppiano con la rete siglata da Perlingieri che approfitta senza pensarci tanto dell’erroraccio commesso da Konate ed è Veltri a sfiorare l’eventuale gol del tris intorno al 23′. Nel secondo tempo i blufoncé mantengono vive le speranze di rimonta annullando Perlingieri con una buona parata dell’estremo difensore Boffelli subito al 48′. Nel finale gli sforzi prodotti dagli Aquilotti si concretizzano nel gol realizzato da Saio con un colpo di testa al 66′ ma i giallorossi si riaffacciano in avanti con Prisco al 75′ e si salvano su Diop nel recupero al 90’+5′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Dario Madonia della sezione di Palermo ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo Simonetti al 15′, Berra al 33′, Prisco al 74′, Viscardi all’83’ e Veltri al 90’+2′ soltanto tra le file degli ospiti.

Questa vittoria ottenuta nella ventesima giornata di campionato garantisce 3 punti al Benevento che sale così a 40 punti nella classifica del girone C della Serie C 2024/2025 mentre la Cavese non migliora i suoi 24 punti già posseduti.

