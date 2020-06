Diretta Crotone Chievo/ Streaming video DAZN: big match allo Scida (Serie B)

Crotone Chievo, partita diretta dal signor Ros, va in scena alle ore 18:00 di sabato 20 giugno: anche allo Scida dunque riprende il campionato di Serie B 2019-2020, siamo nella 29^ giornata e le due squadre tornano in campo a tre mesi dall’ultima sfida, quella dopo la quale il torneo cadetto – come tutto il resto del mondo, sport o non sport – si è fermato per la pandemia da Coronavirus. Il Crotone, che aveva espugnato il Penzo di Venezia, era tra le squadre che spingevano per la ripresa: secondi in classifica, i calabresi vedono ampiamente possibile il traguardo della Serie A (sarebbe la seconda promozione in cinque anni) e sanno di dover vincere questa partita per tenere a distanza le avversarie più agguerrite, in primis Frosinone e Pordenone, in una volata che sarà lunga per numero di gare ma breve per la durata del calendario. Il Chievo invece ha bisogno di confermare la sua posizione in zona playoff, per poi giocarsi tutto: tecnicamente è ancora possibile la promozione diretta ma si procede giustamente passo per passo, intanto l’ultimo risultato è la vittoria interna contro il Cosenza. Prima di dare la parola alla diretta di Crotone Chievo, vediamo dunque in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco analizzando nel dettaglio le probabili formazioni.

In Crotone Chievo Giovanni Stroppa riparte senza Junior Messias, che è squalificato: a fare coppia con Simy in attacco potrebbe dunque esserci Mustacchio, in ballottaggio con Marko Jankovic. Per il resto la squadra potrebbe essere confermata, anche se Mazzotta a sinistra potrebbe prendere il posto di Molina (che può scalare a destra) e Gomelt si gioca una maglia al centro del campo, dove eventualmente dovrà avere la meglio su Crociata e Barberis o magari Gerbo, al momento titolare a destra. Benali completa la linea mediana; davanti al portiere Cordaz dovrebbero giocare Curado, Golemic e Marrone. Terza partita per Alfredo Aglietti sulla panchina del Chievo: il tecnico conferma lo schema ad albero di Natale con Semper in porta, ballottaggio Bostjan Cesar-Vaisanen per affiancare Leverbe al centro della difesa e due terzini che saranno Dickmann e Renzetti. Salvatore Esposito il playmaker, le due mezzali possono essere Obi e Segre che però dovranno vincere la concorrenza di Di Noia; due tra Giaccherini, Vignato e Meggiorini accompagneranno il centravanti Filip Djordjevic, 6 gol e 6 assist in questa stagione.

Crotone Chievo è una partita che vede partire i calabresi favoriti, secondo le quote fornite dall’agenzia Snai: il segno 1 che identifica il successo interno vale infatti 1,95 volte la somma che è stata messa sul piatto, contro il valore di 4,00 che invece regola il segno 2, da giocare per la vittoria fuori casa dei veneti. Il pareggio è quello per cui dovrete puntare sul segno X, e che vi farebbe guadagnare 3,25 volte quello che avrete pensato di investire.



