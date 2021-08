Diretta Crotone Como/ Streaming video DAZN: un possibile testa-coda? (Serie B)

DIRETTA CROTONE COMO: PARTITA SCONTATA?

Crotone Como, che si gioca in diretta allo stadio Ezio Scida, va in scena alle ore 20:30 di domenica 22 agosto: vale per la prima giornata del campionato di Serie B 2021-2022. Gli squali sono pronti a riscattare la mesta retrocessione di pochi mesi fa, e vogliono centrare la terza promozione nelle ultime sette stagioni: per farlo si sono affidati a Francesco Modesto, che aveva giocato qui due anni nel finale di carriera e soprattutto è stato protagonista di una bella cavalcata come allenatore della Pro Vercelli, anche se si è dovuto fermare ai playoff di Serie C.

Per il Como invece l’ultima esperienza in cadetteria non era andata troppo bene; l’anno scorso i lariani hanno vinto un complicato girone A mettendo in fila l’Alessandria e proprio la ex squadra di Modesto, e dopo un lungo tira e molla hanno confermato un Giacomo Gattuso che sembrava destinato all’addio. La partita potrebbe essere scontata, ma attenzione alle sorprese visto che siamo a fine agosto: aspettando che la diretta di Crotone Como si giochi, proviamo a valutare le scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

La diretta tv di Crotone Como è su Sky Sport 254: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Per Crotone Como, Modesto si dovrebbe affidare al 3-4-2-1: in porta c’è Marco Festa, davanti a lui in difesa potremmo avere Tutyskinas al posto di uno tra Visentin, Nedelceanu e Mondonico (rispetto alla vittoria in Coppa Italia) mentre Mogos può giocare come laterale destro, a sinistra invece rischia Salvatore Molina (candidato Juwara) che a quel punto potrebbe spostarsi sulla trequarti in luogo di Borello o Benali. Tante le soluzioni per i calabresi; davanti invece dovrebbe tornare titolare Simy, che ha già dimostrato di essere un lusso per il campionato di Serie B. Il Como ha grande forza davanti: è rimasto Gabrielloni che si giocherà il posto con Cerri e Gliozzi, uno dei tre potrebbe scalare sulla trequarti dove abbiamo anche Arrigoni, sugli esterni alti i favoriti sono Luvumbo e Chajia. In mezzo al campo occhio a Kabashi, che deve vincere la concorrenza di Bellemo e H’Maidat; poi Iovine e Dkidak saranno i due terzini di una difesa comandata da Bertoncini, che agirà in coppia con Solini a protezione del portiere Facchin, che dovrebbe vincere il ballottaggio con Stefano Gori.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai, tra le altre, ha tracciato un pronostico per Crotone Como e dunque possiamo andare a vedere cosa ci dicano le quote. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,67 volte quanto messo sul piatto; il segno X che identifica l’eventualità del pareggio porta in dote una vincita pari a 3,55 volte la posta mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo ospite, ha un valore che ammonta a 5,50 volte l’importo investito con questo bookmaker.



