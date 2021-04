Diretta Como Alessandria/ Streaming video tv: sfida al vertice per il girone A

DIRETTA COMO ALESSANDRIA: CHI IN SERIE B?

Como Alessandria, diretta dall’arbitro Gianpiero Miele, è la partita di Serie C in programma oggi, domenica 25 aprile 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00. E’ scontro al vertice nella 37^ giornata della Serie C, per il girone A: nel penultimo turno della stagione regolare, con la diretta tra Como e Alessandria, saranno chiamate in campo rispettivamente la prima e la seconda squadra nella graduatoria, distanti appena una lunghezza e in battaglia per l’unico pass che vale la promozione diretta nel campionato cadetto.

Ci attende dunque una vera battaglia in campo: da una parte i lariani, che credono ancora nel miracolo, nonostante qualche scivolone di troppo commesso nelle ultime settimane contro Grosseto e Olbia e dall’altra parte i grigi di Mister Longo, che stanno vivendo un grandissimo momento, avendo recuperato, battendo anche la Pergolettese, la sesta vittoria di fila, solo pochi giorni fa. Con la diretta tra Como e Alessandria oggi pomeriggio ci attende una sfida agguerrita, dove le due squadre, consapevoli di giocarsi la promozione, si affronteranno senza paura alcuna.

DIRETTA COMO ALESSANDRIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Como Alessandria non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

DIRETTA COMO ALESSANDRIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Tenuto conto della posta in palio, ecco che non siamo sorpresi nel constatare che per le probabili formazioni della diretta tra Como e Alessandria, i due allenatori opteranno oggi solo per i loro titolari più in forma. Ecco che per i lariani Gattuso opterà ancora per 3-4-1-2, dove pure in attacco sarà posto per Rosseti e Gabrielloni (anche se Ferrari scalpita dalla panchina): toccherà a Terrani agire dal primo minuto sulla linea della trequarti. Per il centrocampo il tecnico dovrebbe poi ancora affidarsi a Bellemo e Arrigoni al centro con Gatto (fresco di gol) e Iovine pronti invece come mezz’ala: Solini, Crescenzi e Bovolon agiranno da titolari in difesa, davanti al numero 1 Facchin. Ancora 3-5-2 per l’Alessandria di Longo, dove pure sarà ancora posto per Eusepi e Arrighini in attacco, anche se Corazza e Stanco sono alternative più che valide, anche dal primo minuto. A centrocampo i piemontesi si affideranno a Mustacchio Casarini e Bruccini (anche se Chiarello e Di Quinzio sono a disposizione), mentre saranno Parodi (diffidato) e Celia i titolari sull’esterno dello schieramento: Di Gennaro, Bellodi e Prestia agiranno in difesa.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della bella sfida per la 37^ giornata, che deciderà la vetta del girone A, non ci è facilissimo fissare un preciso pronostico: anche il portale Snai non fissa quote nette per l’incontro. Per l’1×2 del match di Serie C ecco che la vittoria del Como è stata data a 2.45, mentre il successo dell’Alessandria vale 2.90: per il pareggio ecco la valutazione di 3.05.



