Diretta Crotone Entella/ Streaming video DAZN: sfida incerta allo Scida (Serie B)

Crotone Entella, che viene diretta dal signor Campione e si gioca sabato 5 ottobre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Ezio Scida, sarà una sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Lanciatissimi i calabresi dopo i risultati dell’ultima settimana: prima il sofferto ma importante 2-0 interno alla Juve Stabia, maturato nei minuti finali della partita disputata nel turno infrasettimanale. Poi il colpaccio in casa del Pescara, un travolgente 0-3 che ha portato i rossoblu ad agganciare Perugia ed Entella al quinto posto in classifica. Proprio quell’Entella che contro il Benevento ha ottenuto un prezioso pareggio esterno dopo la doccia fredda della sconfitta in casa contro il Venezia. I liguri dopo aver preso la testa della classifica hanno fatto registrare una prevedibile flessione, ora queste partite serviranno a capire quale potrà essere il reale orizzonte degli obiettivi della squadra biancoceleste.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE CROTONE ENTELLA

Crotone Entella, sabato 5 ottobre 2019 alle ore 15.00, non si potrà seguire in diretta tv ma esclusivamente in diretta streaming video via internet la sfida per tutti coloro che si collegheranno sul sito dazn.it tramite pc, o con smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone sull’applicazione DAZN, che detiene l’esclusiva per la trasmissione dei match del campionato di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE ENTELLA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Crotone Entella, sabato 5 ottobre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Ezio Scida di Crotone, sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie B. 3-5-2 per il Crotone allenato da Giovanni Stroppa, in campo con: Cordaz, Golemic, Marrone, Gigliotti, Molina, Benali, Barberis, Zanellato, Mazzotta, Simy, Vido. 4-4-2 per l’Entella guidata in panchina da Roberto Boscaglia, schierata con: Contini; Sernicola, Pellizzer, Chiosa, Sala; Eramo, Paolucci, Nizzetto, Schenetti; Mancosu, Morra.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Crotone Entella, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella calabrese: il segno 1 per la vittoria interna viene proposto a 1.85 volte la somma investita, mentre viene offerta a 4.33 la quota relativa all’affermazione in trasferta. Per il pareggio la quota corrispondente viene fissata a 3.40 volte quanto puntato. Per quanto riguarda i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 2.25 e under 2.5 quotato 1.60.



