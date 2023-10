Diretta/ Crotone Foggia streaming video tv: pitagorici, esame difficile (Serie C, oggi 21 ottobre 2023)

DIRETTA CROTONE FOGGIA: SFIDA AFFASCINANTE

Crotone Foggia, in diretta sabato 21 ottobre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Ezio Scida di Crotone, sarà una sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie C. Il Crotone e il Foggia si preparano per una partita cruciale allo stadio Scida. I Satanelli si trovano in una posizione di classifica favorevole, condividendo il secondo posto insieme a Benevento e Latina, a soli tre punti dalla capolista Juve Stabia dopo l’ultima vittoria interna contro il Brindisi.

Tuttavia, la recente sconfitta contro il Taranto ha creato agitazione nell’ambiente pitagorico. In seguito a questa sconfitta, l’allenatore Zauli è stato esonerato, ma poi riconfermato dalla società, in seguito alle richieste dei giocatori. È interessante notare che l’anno scorso queste due squadre si sono sfidate anche nei playoff, con i calabresi che furono eliminati dai rossoneri. La sfida tra Crotone e Foggia si presenta dunque come un incontro di grande importanza per entrambe le squadre.

CROTONE FOGGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Crotone Foggia sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Crotone Foggia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE FOGGIA

Le probabili formazioni della diretta Crotone Foggia, match che andrà in scena allo stadio Ezio Scida di Crotone. Per il Crotone, Lamberto Zauli schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dini; Leo, Loiacono, Gigliotti, Giron; Felippe, Petriccione; Tribuzzi, Vuthaj, M. Vitale; Gomez. Risponderà il Foggia allenato da Mirko Cudini con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Nobile; Garattoni, Carillo, Salines, Rizzo; Martini, Di Noia, Vezzoni; Schenetti; Peralta, Tonin.

CROTONE FOGGIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Crotone Foggia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Crotone con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.83, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Foggia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.90.











