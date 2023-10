DIRETTA/ Taranto Crotone video streaming tv: è vantaggio pugliese nei precedenti (Serie C, 15 ottobre)

DIRETTA TARANTO CROTONE: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Taranto e Crotone non è per nulla un inedito all’interno della storia di queste due formazioni. Taranto e Crotone si sono già affrontate per la bellezza di 12 volte, 10 delle quali tra il 2002 e il 2009. Spulciando lo storico si notano sei successi per i calabresi; due vittorie per il Taranto e ben quattro risultati di parità. La prima storica partita tra queste due formazioni è andata in gioco nell’ottobre del 2002. Ad avere la meglio il Crotone imponendosi di misura all’Ezio Scida per 1-0. Gara di ritorno che vide vincere il Taranto rispondendo alla sconfitta precedente con il risultato di 2-0.

Video/ Crotone Picerno (2-1) gol e highlights: vittoria in rimonta, +3 per Zauli

Il primo pareggio tra queste due formazioni è arrivato nel 2003 con 1-1. La sfida da analizzare più nel dettaglio è quella del 2018 giocata il 18 maggio e valevole per le semifinali play off di serie C. Ad avere la meglio il Crotone grazie a un pirotecnico 3-2. L’ultima sfida in ordine temporale giocata da due formazioni è quella andata in scena nel corso dello scorso campionato. Ad avere la meglio il Crotone grazie alla rete firmata da Carlo Crialese nei primi 10 minuti di gara. Oggi la sfida sarà quella numero 13 tra queste due formazioni che vorranno di certo imporsi l’una all’altra. (Marco Genduso)

Video/ Giugliano Taranto (2-1) gol e highlights: Bernardotto completa la rimonta! (Serie C, 8 ottobre 2023)

TARANTO CROTONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Taranto Crotone sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Taranto Crotone in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

TARANTO CROTONE: SQUALI IN CERCA DI PUNTI PLAY-OFF

La diretta Taranto Crotone, in programma domenica 15 ottobre alle ore 16:15 allo stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto, sarà un match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie C, girone C. Match che, almeno sulla carta, dovrebbe essere molto equilibrato: al momento, infatti, i pugliesi stazionano a quota otto punti con sei partite disputate a referto. I calabresi ospiti, invece, hanno messo insieme dieci punti dopo l’ultima vittoria contro il Picerno disputando una gara in più dei diretti avversari di giornata.

DIRETTA/ Giugliano Taranto (risultato finale 2-1): sorpasso con Bernardotto! (Serie C, 8 ottobre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI TARANTO CROTONE

Le probabili formazioni di Taranto Crotone, sfida in programma domenica 15 ottobre alle ore 16:15 allo stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto. I padroni di casa allenati da mister Eziolino Capuano si affideranno al consueto 3-5-2: tra i pali il solito Vannucchi mentre in difesa spazio a Enrici, Antonini Lui ed Heinz. In casa Crotone il tecnico Lamberto Zauli punterà sul 4-2-3-1: dietro l’unica punta Gomez agiranno D’Ursi, Tribuzzi e Vitale. A centrocampo in quattro per due maglie dal primo minuto: Petriccione, Felippe, Giannotti e D’Errico.

TARANTO CROTONE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Taranto Crotone danno per favorita la squadra pugliese con il segno 1 proposto a 2.45. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dell’undici calabrese è dato a 2.85 mentre il pareggio si gioca a 3.oo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA