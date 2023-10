DIRETTA/ Foggia Brindisi video streaming tv: la storia del derby pugliese (Serie C, 14 ottobre 2023)

DIRETTA FOGGIA BRINDISI: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Foggia Brindisi poi di fronte due formazioni che fanno parte della stessa regione: la Puglia. Derby pugliese quindi all’ottava giornata di campionato con due formazioni che però si sono trovate contro l’una all’altra in due circostanze. Storico che evidenzia una vittoria per il Foggia ed un risultato di pareggio tra queste due formazioni. Rossoneri che hanno pareggiato in casa del Brindisi nell’ottobre del 2019 con il risultato di 1-1. Era il girone H di Serie D voi e la partita vide le reti di Iadaresta per il Foggia e D’Ancora per il Brindisi.

Gara di ritorno, giocata poco prima che l’ondata COVID-19 facesse terminare anzitempo il campionato, che vide vincere i satanelli grazie al rigore realizzato al minuto 45 dall’esperto centrocampista Federico Gentile. Quest’oggi lo stadio Pino Zaccheria di Foggia accoglierà nuovamente, a distanza di quattro anni dall’ultima volta, la sfida tutta pugliese tra i satanelli rossoneri e il Brindisi. (Marco Genduso)

FOGGIA BRINDISI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Foggia Brindisi sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Foggia Brindisi in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Foggia Brindisi, in diretta sabato 14 ottobre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia, sarà una sfida valida per l’ottava giornata del campionato di Serie C. Il Foggia, nonostante una partenza difficoltosa dovuta ai problemi societari legati al tentativo di riammissione in Serie B e alle vicende connesse con Reggina, Brescia e Lecco, sembra aver ritrovato la propria strada. La squadra di mister Cudini si trova ora in zona playoff nel grippo delle terze, avendo accumulato 12 punti in 7 partite disputate, pareggiando in casa del Monopoli nell’ultimo impegno.

Per il Brindisi, la sfida contro il Foggia rappresenta una sfida impegnativa poiché cercare di ottenere punti allo stadio Zaccheria sarebbe estremamente utile nella lotta per evitare la retrocessione, una sfida che i pugliesi affronteranno fino alla fine della stagione. Derby pugliese che arriva per i brindisini dopo il pareggio interno contro la Juve Stabia, risultato che ha mantenuto al quintultimo posto in classifica la formazione biancazzurra.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA BRINDISI

Le probabili formazioni della diretta Foggia Brindisi, match che andrà in scena allo stadio Pino Zaccheria di Foggia. Per il Foggia, Mirko Cudini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nobile; Salines, Carillo, Riccardi, Antonacci; Martini, Marino, Di Noia; Schenetti; Peralta, Tonin. Risponderà il Brindisi allenato da Ciro Danucci con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Saio; Valenti, Gorzelewski, Bizzotto, Nicolao; Ceesay, Costa; Albertini, Malaccari, Golfo; Fall.

FOGGIA BRINDISI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Foggia Brindisi, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Foggia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo del Brindisi, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.











