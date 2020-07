Diretta Crotone Pordenone/ Streaming video DAZN: sfida al vertice allo Scida

Crotone Pordenone, diretta dall’arbitro Abbattista, lunedì 13 luglio 2020 alle ore 21.00 presso lo stadio Ezio Scida di Crotone, sarà una delle sfide in programma nella trentaquattresima giornata del campionato di Serie B. Sarà il vero big match della giornata, per il Crotone potrebbe essere potenzialmente l’ultimo ostacolo prima del ritorno in Serie A. Dopo la vittoria nello scontro diretto contro il Cittadella, infatti, i pitagorici hanno staccato di 5, 6 e 7 punti rispettivamente Spezia, lo stesso Cittadella e il Frosinone nella corsa alla Serie A. Resta da tenere a bada la matricola terribile, il Pordenone che battendo il Pisa in casa venerdì scorso, pur soffrendo, si è mantenuto a -3. Anche un pareggio potrebbe andar bene al Crotone vista la situazione, solo una vittoria consentirebbe invece ai Ramarri di diventare clamorosamente la favorita per il secondo posto, considerando che i friulani sono al primo campionato in assoluto in Serie B della loro storia. All’andata il Pordenone ha vinto di misura ed espugnano lo Scida avrebbe il favore degli scontri diretti. Il Crotone invece vincendo potrebbe far partire il conto alla rovescia per il ritorno nella massima serie dopo due stagioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Pordenone non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE PORDENONE

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo nel match tra Crotone e Pordenone, in programma lunedì 13 luglio 2020 alle ore 21.00 presso lo stadio Ezio Scida di Crotone. I pitagorici padroni di casa, guidati in panchina da mister Giovanni Stroppa, dovrebbero scegliere un 3-5-2 come modulo di partenza e questo undici titolare schierato in campo: Cordaz; Cuomo, Marrone, Golemic; Gerbo, Benali, Barberis, Zanellato, Molina; Simy, Messias. Il Pordenone allenato da Attilio Tesser dovrebbe rispondere schierato dal 1′ con un 4-3-1-2: Bindi; Semenzato, Bassoli, Vogliacco, De Agostini; Mazzocco, Burrai, Pobega; Tremolada; Ciurria, Candellone.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Crotone Pordenone. Il favore iniziale del pronostico è per i padroni di casa, dal momento che il segno 1 è quotato a 2,10, mentre poi si sale a quota 3,05 in caso di pareggio (segno X) e la vittoria esterna del Pordenone (segno 2) varrebbe ben 3,85 volte la posta in palio.



