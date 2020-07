Diretta Pordenone Pisa/ Streaming video DAZN: è big match a Trieste! (Serie B)

Pordenone Pisa si gioca in diretta dallo stadio Nereo Rocco di Trieste: squadre in campo alle ore 21:00 di venerdì 10 luglio per la 33^ giornata della Serie B 2019-2020, e turno che come sempre si gioca nello stesso giorno. Questa sfida, allo stato attuale delle cose, è una delle migliori cui possiamo assistere: le due squadre sono in grande forma, i ramarri hanno appena fatto il colpo a Perugia e continuano a puntare la promozione diretta in Serie A, con tre punti da recuperare al Crotone e tutto ancora aperto, ma una condizione che per gli uomini di Attilio Tesser sembra essere ottimale visto che il principale traguardo era una salvezza senza affanni. Il Pisa però sta vivendo un ottimo momento: venerdì scorso ha battuto il Cittadella – facendo un favore agli stessi friulani – e ha agganciato il Chievo all’ottavo posto in classifica, dunque spera concretamente in un posto nei playoff con cui giocarsi una Serie A che manca da 29 anni. Vedremo allora quello che succederà nell’attesa diretta di Pordenone Pisa; intanto possiamo fare una valutazione più approfondita delle scelte che i due allenatori opereranno, leggendo nel dettaglio le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pordenone Pisa non sarà trasmessa sui tradizionali canali della nostra televisione: l’appuntamento con il campionato di Serie B è infatti sul portale DAZN, di conseguenza solo i clienti di questa piattaforma potranno assistere alla partita dello stadio Adriatico attraverso il servizio di diretta streaming video, installando l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, come sempre, si potrà utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE PISA

Per Pordenone Pisa notiamo che Tesser giocherà con il solito 4-3-1-2: c’è Ciurria a guidare l’attacco dei ramarri, torna Strizzolo che potrebbe prendersi l’altra maglia ma con le insidie Bocalon e Candellone, così come Chiaretti e Misuraca possono tornare utili per la trequarti in luogo di Tremolada. Burrai sarà schierato da regista davanti alla difesa, con Pobega e uno tra Mazzocco e Zammarini sulle mezzali; in difesa Barison e Bassoli proteggono il portiere Di Gregorio, sugli esterni Vogliacco-Almici e De Agostini-Semenzato sono i due ballottaggi aperti. Problemi in difesa per Luca D’Angelo, perché Antonio Caracciolo è squalificato: spazio allora a Meroni o Belli al centro della difesa insieme a Varnier, Eros Pisano e Lisi volano sulle corsie laterali come terzini mentre in porta andrà il solito Gori. Centrocampo con De Vitis a guidare, Siega e Gucher possono essere i due interni ma attenzione a Marius Marin, andato a segno contro il Cittadella; Soddimo potrebbe tornare utile per la trequarti ma Minesso appare ancora in vantaggio, così come la coppia Marconi-Masucci per l’attacco.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su Pordenone Pisa, e ci dice che i ramarri sono favoriti: il segno 1 che identifica il loro successo casalingo porta in dote una vincita che ammonta a 2,10 volte quanto investito con questo bookmaker, contro il valore di 3,60 volte la puntata per il segno 2 che regola la vittoria in trasferta dei toscani. Il pareggio, come sempre identificato dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare 3,15 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



