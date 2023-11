DIRETTA/ Crotone Potenza (risultato finale 2-1) streaming: accorcia Volpe (Serie C, 26 novembre 2023)

DIRETTA CROTONE POTENZA (RISULTATO 2-1): ACCORCIA VOLPE

Inizia la ripresa tra Crotone e Potenza. Di Grazia serve Caturano, tiro al volo che sfiora la porta! Gomez! Raddoppia il Crotone! Tumminello serve il compagno di squadra che calcia e sigla. Petriccione serve Tumminello, Alastra blocca senza problemi. Potenza che si riversa ora in avanti nel tentativo di riaprirla, scorrono veloci i minuti. Volpe! La riapre il Potenza! Rossetti mette un bel cross in mezzo, Volpe si inserisce e la riapre! Leo con il gomito alto su Verrengia, rosso e Crotone in dieci uomini! Volpe ci prova da fuori area, palla fuori. Termina il match. (agg. Umberto Tessier)

LA SBLOCCA TUMMINELLO!

Inizia il match tra Crotone e Potenza. Errore di Papini in difesa, palla recuperata da Di Grazia che spreca da solo contro il portiere avversario! Tumminello! Crotone in vantaggio! Con il sinistro dal limite dell’area parte un bolide che non lascia scampo ad Alastra. Giron serve Tumminello, il tiro viene deviato da Alastra sul palo! Cross in mezzo per Tumminello, bravo ancora Alastra. Candellori pesca Gagliano, tiro al volo che termina fuori di un soffio. Termina la prima frazione di gara. (agg. Umberto Tessier)

CROTONE POTENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Crotone Potenza sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Crotone Potenza in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Crotone Potenza evidenzia due squadre che in classifica si posizionano rispettivamente all’ottavo e quattordicesimo posto. Crotone che ha raccolto 22 punti in 14 partite. Da 7 partite la formazione calabrese ottiene risultati utili consecutivi. La conferma in panchina da parte dell’allenatore Lamberto Zauli sta dando i suoi frutti con la squadra che ha ottenuto quattro successi nelle ultime 7 partite giocate. In casa il Crotone ha ottenuto 14 dei 22 punti totali. Il miglior marcatore risulta essere un duo: Guido Gomez e Marco Tumminello hanno realizzato sei gol ciascuno.

I gol totali del Crotone sono 21 mentre quelli subiti uno meno. Restando in tema marcatori la formazione lucana presenta Salvatore Caturano fermo a quota 7 in campionato. Un inizio di stagione straordinario per l’ex Cesena che con i suoi gol cerca di allontanare il Potenza dai bassi fondi della classifica. I punti raccolti fino a questo momento sono 18 conditi da 17 gol realizzati e 21 subiti. (Marco Genduso)

DIRETTA CROTONE POTENZA: I PRECEDENTI

La diretta della sfida che poi di fronte Crotone Potenza evidenzia due club che si sono affrontati all’interno della propria storia in ben 30 occasioni. In questa sfida è presente un notevole equilibrio con 11 vittorie a testa e ben 8 pareggi. I gol realizzati sono 29 per il Crotone mentre 38 per i lucani. La prima volta che le due squadre si sono trovate in una contro l’altra è stato nel 1962 con il successo del Potenza con il risultato di 2-0. La sfida con più gol risulta essere ad oggi quella giocata nel 1971 con il risultato di 5-1 in favore del Potenza. Due anni più tardi anche il Crotone riuscì a vincere con il medesimo risultato. Avvicinandoci a tempi più moderni da evidenziare la sfida giocata nel 2022 con il pareggio ottenuto dal Potenza grazie alla rete nei minuti finali di Emmausso. Il giocatore dei lucani riuscì a pareggiare i conti dopo la rete firmata da Guido Gomez. L’ultima partita giocata tra queste due formazioni risulta essere quella del 29 gennaio di quest’anno terminata con un pareggio a reti bianche e ben due espulsioni estratte danni di Golemic e Matino. (Marco Genduso)

OGGI CROTONE POTENZA ALLO STADIO EZIO SCIDA

Crotone Potenza, in diretta domenica 26 novembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Ezio Scida di Crotone, sarà una sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C. Il Crotone occupa attualmente l’ottavo posto nel Girone C di Serie C, avendo accumulato 22 punti in 14 partite. La squadra di mister Lamberto Zauli sta vivendo un periodo estremamente positivo, rimanendo imbattuta dal 15 ottobre e registrando sette risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa Italia Serie C. Con tre vittorie e tre pareggi in campionato (l’ultimo in casa della Casertana), i rossoblù hanno guadagnato posizioni in classifica e mantengono l’imbattibilità allo “Scida” dal 10 settembre, con due vittorie nelle ultime due partite.

Il Potenza si colloca al quattordicesimo posto nella classifica del Girone C di Serie C, con 18 punti ottenuti nelle prime 14 giornate. La squadra di mister Franco Lerda, che ha raggiunto i playoff promozione la stagione precedente, sta incontrando difficoltà nel confermarsi quest’anno. Il rendimento altalenante nella prima parte della stagione rende difficile la permanenza tra le prime 10 in classifica. Dopo una vittoria, una sconfitta e un pareggio (contro l’Audace Cerignola nell’ultimo turno) nelle ultime tre giornate, il Potenza mostra particolare difficoltà in trasferta, avendo subito cinque sconfitte e ottenuto un solo pareggio in sei partite giocate lontano dal proprio campo.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE POTENZA

Le probabili formazioni della diretta Crotone Potenza, match che andrà in scena allo stadio Ezio Scida di Crotone. Per il Crotone, Lamberto Zauli schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dini; Papini, Bove Loiacono; Tribuzzi, Felippe, Petriccione, D’Ursi, Bruzzaniti; Gomez, Tumminello. Risponderà il Potenza allenato da Franco Lerda con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Gasparini; Sbraga, Armini, Hristov; Gyamfi, Prezioso, Pace, Hadziosmanovic; Di Grazia; Caturano, Asencio.

CROTONE POTENZA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Crotone Potenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Crotone con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.57, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del Potenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.











