Diretta Crotone Spezia/ Streaming video DAZN: Stroppa vuole la promozione (Serie B)

Crotone Spezia, che sarà diretta dal signor Serra e si gioca domenica 26 gennaio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Ezio Scida di Crotone, sarà un match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Il tiratissimo derby vinto dal Crotone in casa del Cosenza, anche grazie a un gol fantasma non assegnato ai silani, è valso la quarta vittoria consecutiva per gli uomini di Stroppa, ora soli al terzo posto a una sola lunghezza dal Pordenone secondo della classe. Per sperare nella Serie A diretta gli Squali dovranno provare a non interrompere la loro ascesa contro il concreto Spezia, che con l’ultimo pari in casa contro il Cittadella ha inanellato il suo settimo risultato utile consecutivo. Liguri a +2 dalla zona play out e con una partita contro la Cremonese da recuperare, risultati importanti per una squadra che ha cambiato nettamente marcia dopo un avvio di campionato difficile. All’andata i calabresi vinsero 1-2 allo stadio Picco grazie a una doppietta di Simy. Ultimo successo dello Spezia a Crotone, uno 0-2 datato 28 marzo 2013 con i gol messi a segno da Sammarco e Lollo per i bianconeri.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Spezia non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE SPEZIA

Quali potrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Crotone Spezia, domenica 26 gennaio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Ezio Scida di Crotone per la ventunesima giornata del campionato di Serie B? Proviamo a rispondere ipotizzando che il Crotone allenato da Giovanni Stroppa sceglierà il 3-5-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Cordaz; Golemic, Spolli, Gigliotti; Molina, Benali, Crociata, Barberis, Mazzotta; Messias, Simy. Risponderà lo Spezia guidato in panchina da Vincenzo Italiano con un 4-3-3 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Scuffet; Ferrer, Erlic, Capradossi, Ramos; Mora, Bartolomei, Mastinu; Ragusa, Gudjohnsen, Ricci.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match Crotone Spezia, l’agenzia di scommesse Snai propone a 1.70 la vittoria in casa, a 3.40 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 5.25. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.00 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.80.



© RIPRODUZIONE RISERVATA