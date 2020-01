Diretta Cosenza Crotone/ Streaming video tv: derby calabrese in posticipo (Serie B)

Cosenza Crotone, diretta dall’arbitro Abbattista, sarà una sfida prevista lunedì 20 gennaio 2020 alle ore 21.00 presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza per la ventesima giornata del campionato di Serie B. Derby calabrese sempre molto sentito Cosenza Crotone, con la squadra ospite che scende in campo da terzo in classifica, dopo aver chiuso il 2019 con tre vittorie consecutive ottenute contro Livorno, Frosinone e Trapani. La prospettiva di una promozione diretta in Serie A è ancora concreta, ma la squadra di Stroppa dovrà fare i conti con un Cosenza bisognoso di punti salvezza. I silani vedono i playout vicini ma hanno terminato il girone d’andata con una dolorosa sconfitta contro la Juve Stabia, perché subita allo scadere e contro una diretta concorrente per la permanenza in cadetteria. Il match d’andata allo stadio Scida è terminato a reti bianche, il 7 aprile scorso il Cosenza ha vinto di misura 1-0 l’ultimo precedente interno contro il Crotone con un gol di Embalo, mentre gli Squali non hanno mai vinto al San Vito dal 2000 ad oggi in impegni ufficiali, con 3 vittorie su 3 per il Cosenza nei precedenti giocati in casa nel campionato di Serie B.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cosenza Crotone sarà trasmessa sul canale 209 del satellite (DAZN1), oppure in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN, broadcaster ufficiale del campionato di Serie B per la stagione 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA CROTONE

Quali potrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Cosenza Crotone, sfida prevista lunedì 20 gennaio 2020 alle ore 21.00 presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza per la ventesima giornata del campionato di Serie B? Proviamo a rispondere ipotizzando che il Cosenza allenato da Piero Braglia sceglierà il 3-4-2-1 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Perina; Idda, Capela, Legittimo; Corsi, Broh, Sciaudone, D’Orazio; Machach, Rivière, Baez. Risponderà il Crotone guidato in panchina da Giovanni Stroppa con un 3-5-2 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Cordaz, Golemic, Marrone, Cuomo, Molina, Gomelt, Barberis, Crociata, Mustacchio, Messias, Simy.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match Cosenza Crotone, l’agenzia di scommesse Snai propone a 3.00 la vittoria in casa, a 3.10 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 2.50. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.10 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.70.



