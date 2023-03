Diretta/ Crotone Viterbese, video streaming tv: gara spartiacque (Serie C)

DIRETTA CROTONE VITERBESE: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Crotone Viterbese, in diretta alle ore 14.30 di domenica 19 marzo 2023 allo stadio Ezio Scida di Crotone, è una gara valida per la 33° giornata del girone C di Serie C. Ci si gioca molto questo pomeriggio tra due squadre reduci da momenti diversi e con obiettivi diametralmente opposti.

Screzi Cts-Iss: documenti nascosti anche a Brusaferro/ "Presentazione? È riservata…"

Il Crotone è secondo in classifica con 67 punti, frutto di diciannove vittorie, dieci pareggi e tre sconfitte. I rossoblu sono a -16 dal Catanzaro e la rimonta è un sogno impossibile. Quattro pareggi di fila per i calabresi, l’ultimo per 0-0 contro la Fidelis Andria. La Viterbese, invece, è penultima a quota 26 punti, a +1 dall’ultimo posto detenuto dalla Fidelis Andria. Sin qui sei vittorie, dieci pareggi e sedici sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivato il pareggio per 0-0 contro il Taranto.

Carenza antibiotici in autunno 2023?/ Ema: "Ok distribuzione farmaci non autorizzati"

CROTONE VITERBESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Viterbese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Crotone Viterbese sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Roccella "Contrastare utero in affitto in ogni modo"/ "Natalità? No modello Ungheria"

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE VITERBESE

Qualche ballottaggio da valutare per gli allenatori di Crotone e Viterbese, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dagli Squali, Zauli opta per il 3-5-2: Dini, Papini, Golemic, Crialese, Calapai, Carraro, Petriccione, D’Ursi, Giron, Cernigoi, Pannitteri. Passiamo adesso alla compagine della Tuscia, schierata con il consueto 3-5-2: Bisogno, Monteagudo, Ingegneri, Ricci, Pavlev, Megelaitis, Mastropietro, Mungo, Devetak, Polidori, Marotta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Crotone Viterbese vedono nettamente favorita la formazione di casa. Prendiamo come parametro i numeri di Goldbet: la vittoria del Crotone è a 1,30, il pareggio è dato a 4,45, mentre il successo della Viterbese è a 3,45. Andiamo a conoscere le quote sul numero di reti: Under 2,5 a 1,56 e Over 2,5 a 2,20. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 2,85 e 1,36.

© RIPRODUZIONE RISERVATA