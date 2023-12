Diretta/ Ferencvaros Fiorentina (risultato 0-0) video streaming tv: Nico infortunato! (14 dicembre 2023)

DIRETTA FERENCVAROS FIORENTINA (RISULTATO LIVE 0-0): PROBLEMA VIOLA

Nei primi venti minuti dell’attesa diretta tra Ferencvaros e Fiorentina, il punteggio è ancora fermo sullo 0-0, ma il periodo è stato purtroppo segnato da un evento sfortunato per la squadra italiana. Nico Gonzalez, attaccante chiave della Fiorentina, ha subito un infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco. L’uscita anticipata di Gonzalez rappresenta una perdita significativa per la Fiorentina, poiché l’attaccante argentina è stato una presenza determinante nelle fasi offensive. La squadra ora dovrà adattarsi a questa situazione e trovare soluzioni alternative per minacciare la difesa avversaria.

Il Ferencvaros, d’altra parte, potrebbe cercare di sfruttare questa circostanza per prendere l’iniziativa. La partita, nonostante il momento difficile, è ancora aperta, e entrambe le squadre cercheranno di stabilire il proprio controllo. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA FERENCVAROS FIORENTINA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Siamo finalmente arrivati alla diretta di Ferencvaros Fiorentina. Nel gruppo F di Conference League si è pareggiato parecchio, soprattutto all’inizio: il Ferencvaros per esempio è ancora imbattuto e ha ottenuto tre pareggi in cinque partite, segni X che sono maturati “in mezzo” alle due vittorie contro il Cukaricki. Tutti pareggi con risultati diversi: 2-2 all’Artemio Franchi facendosi rimontare due gol di vantaggio, reti bianche sul campo del Genk e infine 1-1 in casa contro i belgi. La differenza reti del Ferencvaros è ovviamente positiva: gli ungheresi hanno segnato 8 gol incassandone 5, ma c’è un solo clean sheet. La Fiorentina, esattamente come l’anno scorso, è cresciuta nel corso della Conference League: partita con due pareggi per 2-2, contro Genk e appunto Ferencvaros, ha poi vinto tre partite consecutive sfruttando al meglio il doppio turno contro la matricola Cukaricki, e poi ha superato (in rimonta) il Genk al Franchi.

Per i viola dunque 11 punti; sempre almeno un gol in ogni partita, anche qui un solo clean sheet ma ben 13 gol realizzati, quelli subiti sono stati 5 ma tra queste due squadre la differenza reti non conta più. Adesso mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il campo: ecco le formazioni ufficiali, la diretta di Ferencvaros Fiorentina comincia! FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Makreckis, Aaneba, Cissé, Civic; Abu Fani, Zachariassen, Esiti; Katona, Varga, Marquinhos. Allenatore: Dejan Stankovic. FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Mandragora; Nico Gonzalez, Barak, Brekalo; Beltran. Allenatore: Vincenzo Italiano. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FERENCVAROS FIORENTINA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta Ferencvaros Fiorentina potrà essere seguita su Sky sui canali Sky Sport Max e Sky Sport 251 (Diretta Gol Europa e Conference League) sulla pay tv satellitare. Si potrà assistere naturalmente anche in diretta streaming video su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco grazie all’app Sky Go e anche con un abbonamento a DAZN.

SPAREGGIO PER IL PRIMO POSTO

Ferencvaros Fiorentina, in diretta giovedì 14 dicembre 2023 alle ore 18.45 presso la Groupama Arena di Budapest sarà una sfida valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Attualmente, il Ferencvaros si posiziona al secondo posto nel Gruppo F e mira a vincere l’incontro contro la Fiorentina per conquistare la vetta della classifica. Una vittoria li farebbe superare di un solo punto i viola, ma devono anche difendersi dall’attacco del Genk, attualmente terzo, che potrebbe minacciare la loro seconda posizione, la quale garantisce l’accesso agli spareggi per i sedicesimi di finale. Gli ungheresi vantano un record di 2 vittorie e 3 pareggi (compreso quello in casa dei Viola) nelle 5 partite disputate e, con un ulteriore pareggio, garantirebbero la loro partecipazione ai sedicesimi di finale. Nel recente turno del campionato ungherese, il Ferencvaros è stato sconfitto 3-2 dal Paks, aumentando a 4 il divario proprio sulla squadra guidata da mister Stankovic.

La Fiorentina, per accedere agli ottavi di finale della Conference League, ha bisogno solo di un punto in questo scontro con il Ferencvaros. Dopo i primi due pareggi contro Genk e Ferencvaros, la squadra di mister Italiano ha accelerato, ottenendo tre vittorie consecutive che la pongono a un passo dalla qualificazione come prima nel girone. Non sarà un compito facile in Ungheria, poiché il Ferencvaros ha già dimostrato nella gara di andata di essere una squadra competitiva in questo gruppo. La Fiorentina sta attraversando un buon momento ed è reduci dal pareggio contro la Roma all’Olimpico, dove hanno mostrato una prestazione eccellente e avrebbero meritato qualcosa in più rispetto alla divisione dei punti.

FERENCVAROS FIORENTINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ferencvaros Fiorentina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Conference League. La vittoria del Ferencvaros con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.70, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.











