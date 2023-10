DIRETTA CUKARICKI GENK/ Video streaming tv: è una partita inedita (Conference League, 5 ottobre 2023)

DIRETTA CUKARICKI GENK: I TESTA A TESTA

La diretta di Cukaricki Genk rappresenta un inedito: le due squadre non si sono mai affrontate nel corso della storia, del resto vale la pena dire che i serbi si sono affacciati solo di recente al calcio che conta e in Europa hanno giocato un totale di 29 partite, compresa quella di esordio in questa Conference League, ma solo per la prima volta sono riusciti a entrare in una fase a gironi perché in precedenza si erano fermati sempre ai turni preliminari, con uno score di 11 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte, comunque nemmeno troppo negativo. Il Cukaricki, ricordiamo, ha vinto un solo trofeo nella sua storia: la Coppa di Serbia, per altro già lontana otto anni.

Il Genk è sicuramente una realtà in crescita, che però nell’epoca recente è servita a lanciare giovani talenti che poi si sono formati altrove; in Belgio ha trovato il suo spazio anche nel momento in cui sono calate alcune big del passato (l’Anderlecht e, ancora prima, il Malines), ma se parliamo di coppe europee si è sempre dovuto accodare alle connazionali, che si sono prese la gloria in certi momenti. Dunque sarà la prima volta in cui assisteremo alla diretta di Cukaricki Genk; sarà così anche per la sfida tra i due allenatori, Igor Matic per la squadra serba e Wouter Vrancken per quella belga. (agg. di Claudio Franceschini)

CUKARICKI GENK STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La diretta Cukaricki Genk potrà essere seguita su Sky sul canale Sky Sport 251 (Diretta Gol Europa e Conference League) sulla pay tv satellitare. Si potrà assistere naturalmente anche in diretta streaming video su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco grazie all’app Sky Go.

LA PRESENTAZIONE

Cukaricki Genk, in diretta giovedì 5 ottobre 2023 alle ore 21.00 presso lo Stadion na Banovom brdu di Belgrado sarà una sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Conference League. I belgi, dopo il pareggio contro la Fiorentina all’esordio, vogliono confermarsi e dimostrare di poter contendere il passaggio del turno ai viola e al Ferencvaros di Dejan Stankovic, chiamato a giocare in Italia proprio in questo turno.

I serbi del Cukaricki hanno già raggiunto il loro obiettivo entrando per la prima volta nella fase a gironi di una competizione europea, il club di Belgrado vive all’ombra di Partizan e Stella Rossa ma sta comunque puntando all’alta classifica anche in questa stagione nel campionato serbo. L’avventura europea è iniziata però con una netta sconfitta in casa del Ferencvaros, che ha messo in luca una certa inesperienza di cui soffre ancora la squadra allenata da Igor Matic.

PROBABILI FORMAZIONI CUKARICKI GENK

Le probabili formazioni di Cukaricki Genk, match che andrà in scena allo Stadion na Banovom brdu di Belgrado. Per il Cukaricki, Igor Matic schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Samurovic; Stevanovic, Subotic, Vranjes; Tosic, Nikcevic, Sissoko, Docic, Kovac; Adetunji, Ivanovic. Risponderà il Genk allenato da Wouter Vrancken con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Vandevoordt; Munoz, Sadick, McKenzie, Arteaga; El Khannous, Galarza, Heynen, Oyen; Zeqiri, Fadera.

CUKARICKI GENK LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cukaricki Genk, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Conference League. La vittoria del Cukaricki con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo della Lazio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.60.











