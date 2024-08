DIRETTA DAISY OSAKUE FINALE LANCIO DEL DISCO STREAMING: AZZURRA POSSIBILE OUTSIDER (OLIMPIADI PARIGI 2024, OGGI 5 AGOSTO)

La diretta Daisy Osakue nella finale di lancio del disco femminile oggi, lunedì 5 agosto, ci terrà compagnia dalle ore 20.30 dallo Stade de France di Saint Denis, sede naturalmente di tutte le competizioni di atletica leggera. La lanciatrice classe 1996, nata a Torino da genitori nigeriani, raggiunge la finale per la seconda edizione consecutiva delle Olimpiadi e questo è già motivo di giustificato orgoglio perché non sono in molti in grado di farlo, anche se onestamente Daisy Osakue non dovrebbe essere tra le favorite per le medaglie.

Per fare dei paragoni illustri, Marcell Jacobs è riuscito fra i nostri a bissare la finale olimpica di Tokyo e lo stesso possiamo dire di Massimo Stano. Insomma, una bella soddisfazione per Daisy Osakue, che evidentemente si esalta quando si parla di Giochi, dal momento che in questi ultimi anni il suo miglior risultato è stata la medaglia d’argento ai Giochi Europei disputati l’anno scorso in Polonia, senza dimenticare l’oro alle Universiadi di Napoli 2019. Adesso però scopriamo tutto quello che serve sapere sulla diretta Daisy Osakue nella finale di lancio del disco femminile.

DAISY OSAKUE FINALE LANCIO DEL DISCO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta tv Daisy Osakue nella finale del lancio del disco avrà certamente ampio risalto oggi anche in chiaro, ragionevolmente su Rai Due ma forse anche su Rai Sport (canale 58), in base anche alla programmazione del Tg2, mentre gli abbonati avranno a disposizione anche i canali di Eurosport. Doppia scelta anche per la diretta streaming video, su abbonamento tramite sito e app di Rai Play gratuitamente per tutti oppure sulla piattaforma Discovery Plus, casa di tutti i Giochi Olimpici. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DAISY OSAKUE OLIMPIADI PARIGI 2024

DIRETTA DAISY OSAKUE FINALE LANCIO DEL DISCO: RISULTATI E CONTESTO

Dobbiamo subito precisare che la diretta Daisy Osakue nella finale del lancio del disco femminile non vedrà l’azzurra tra le principali favorite, come d’altronde abbiamo già accennato. Innanzitutto, mancano risultati di spicco nei principali eventi internazionali dell’ultimo triennio, inoltre durante le qualificazioni era arrivata la nona misura per Daisy Osakue, capace di lanciare il suo disco alla misura di 63.11 metri, valida per il nono posto che è bastato (passavano le prime 12), ma dice che le migliori sono altre.

Per essere ancora più precisi, potremmo dire che l’oro sembra “prenotato” dalla statunitense Valerie Allman, che infatti ha lanciato 69.59 metri, addirittura circa quattro metri più di chiunque altra. Vero che nelle qualificazioni non sempre si dà tutto, ma in questo caso il gap è davvero esagerato: per il podio alcuni bei nomi sono la croata Sandra Elkasevic (che è il cognome da sposata della Perkovic), la cinese Bin Feng e la padrona di casa francese Melina Robert-Michon, ma staremo a vedere cosa succederà con la diretta Daisy Osakue della finale del lancio del disco.