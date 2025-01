DIRETTA DAKAR 2025: LA SESTA TAPPA DOPO IL RIPOSO

La diretta Dakar 2025 ha superato anche il giorno di riposo di ieri, quindi da oggi sabato 11 gennaio in poi non ci sarà più tregua per proclamare venerdì prossimo il nome del vincitore (o meglio, dei vincitori nelle varie categorie) del Rally più famoso del mondo. Questo significa che ci attendono ancora ben sette frazioni consecutive, a cominciare dalla odierna sesta tappa Hail-Al Duwadimi, partendo dalla località dove giovedì era arrivata la tappa precedente e ieri invece la carovana si è goduta un meritato riposo.

Qualche riflessione è ormai doverosa circa la classifica del Rally Dakar 2025, perché abbiamo alle spalle ormai il prologo più cinque tappe, fra cui la cronometro che si era estesa su due giorni. Tra le auto comanda il sudafricano Henk Lategan, al volante della sua Toyota, mentre il leader è l’australiano Daniel Sanders della KTM tra le moto. Il cammino tuttavia è ancora molto lungo, dopo il venerdì di riposo possiamo rimettere al centro dell’attenzione la diretta Dakar 2025.

DAKAR 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 6^ TAPPA

Anche per l’odierna sesta tappa ricordiamo che la diretta Dakar 2025 in tv completa non sarà disponibile, ma un prezioso punto di riferimento sarà la differita giornaliera su Eurosport 2. Anche per la diretta streaming video Dakar 2025 il riferimento va naturalmente a ciò che sarà coperto dalle immagini e possiamo rimandarvi come sempre ai canali ufficiali YouTube e Facebook del Rally Dakar, ma le immagini su Eurosport significa che saranno utili pure i servizi di Discovery +, Sky Go e DAZN.

DIRETTA DAKAR 2025: IL PERCORSO E LE CARATTERISTICHE DELLA 6^ TAPPA

Adesso possiamo dire qualcosa in più circa ciò che ci attenderà oggi nella diretta Dakar 2025 per la sesta tappa Hai-Al Duwadimi, che sarà una sorta di viaggio in linea orizzontale verso Sud, inoltrandoci nel cuore dell’Arabia Saudita. Per dare qualche numero, il chilometraggio sarà identico per moto e auto, con 605 km di prove speciali valide per la classifica del Rally Dakar 2025 e in totale ben 829 km da percorrere, perché oggi sarà piuttosto lungo anche il tratto di trasferimento di 224 km.

Insomma, una prima caratteristica saliente della diretta Dakar 2025 oggi sarà proprio la sua lunghezza: vero che si arriva dal giorno di riposo, ma ci sarà subito da faticare davvero tanto. Quanto invece all’analisi da un punto di vista tecnico, ci attende un percorso inizialmente abbastanza veloce, dove dunque sfoggiare il massimo delle capacità, ma sempre con la massima attenzione, specie quando si entrerà nella seconda parte, con la sabbia che diventerà la protagonista indiscussa.