DIRETTA DAKAR 2025: LA SECONDA TAPPA È MOLTO PARTICOLARE

Siamo appena agli inizi della diretta Dakar 2025 eppure siamo già a un momento che sicuramente sarà fra i più significativi della nuova edizione del Rally più famoso del mondo, perché la seconda tappa Bisha-Bisha, avrà in comune con quella disputata ieri la località di riferimento, ma sarà assai più particolare. Si tratterà di quella che possiamo definire come una cronometro ma suddivisa su due giorni, che si estenderà quindi da oggi, domenica 5 gennaio 2025, fino al giorno di lunedì 6, con ovviamente di mezzo il riposo notturno a uno dei bivacchi ufficiali approntati dagli organizzatori.

I verdetti sulla classifica saranno quindi ufficiali domani, ma di sicuro molto ci attendiamo da quella che viene definita anche “maratona” ed è una delle innovazioni più significative del “ciclo” in Arabia Saudita, sede anche del Rally Dakar 2025. Ieri hanno vinto il francese Guerlain Chicherit tra le auto (ottavo successo di tappa in carriera per lui alla Dakar) e l’australiano Daniel “Chucky” Sanders tra le moto, oggi non ci sarà alcun vincitore ma ciò non riduce l’interesse attorno alla diretta Dakar 2025, o forse addirittura lo aumenta, perché questi due giorni saranno i più particolari.

DAKAR 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 2^ TAPPA

Una diretta Dakar 2025 in tv completa non sarà evidentemente disponibile, per i motivi che sono facilmente immaginabili. Un punto di riferimento sarà la differita giornaliera su Eurosport 2, mentre la diretta streaming video Dakar 2025 (naturalmente di ciò che sarà coperto dalle immagini) sarà disponibile sui canali ufficiali YouTube e Facebook del Rally Dakar, oltre che su Discovery +, Sky Go e DAZN, che offrono Eurosport ai rispettivi abbonati.

DIRETTA DAKAR 2025: COSA ATTENDERCI DALLA 2^ TAPPA?

Una cronometro di 48 ore, come è definita anche dagli organizzatori anche se naturalmente non si gareggerà davvero per tutto quel tempo, è dunque il piatto della diretta Dakar 2025 per la seconda tappa, che avrà partenza e arrivo a Bisha, esattamente come nei giorni scorsi il prologo e la prima “vera” frazione del Rally Dakar 2025, con la ovvia differenza che tra oggi e domani ci sarà da coprire un chilometraggio davvero imponente nel Sud-Ovest dell’Arabia Saudita.

Tanto per dare i numeri, francamente impressionanti, stiamo parlando di 992 km per le moto, dei quali 947 di prove speciali, e di addirittura 1058 km per le auto, dei quali 967 saranno validi per la classifica generale. La diretta Dakar 2025 comprenderà quindi una notte bivaccando sotto il cielo stellato, descrizione molto poetica ma che sottintende tutte le difficoltà aggiuntive che questa tappa su due giorni andrà a comportare. Inoltre il terreno sarà molto variegato, per cui lungo il percorso ci saranno da affrontare difficoltà di diverso genere.