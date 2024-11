DIRETTA DANIMARCA SPAGNA, DE LA FUENTE AD UNA VITTORIA DAL PRIMO POSTO

Sarà la diretta Danimarca Spagna a decidere buona parte del Gruppo 4 della Lega A di Nations League. Il fischio d’inizio è previsto per venerdì 15 novembre 2024 alle 20,45 e metterà di fronte due squadre divise da soli tre punti. La Danimarca è a quota 7 e non vince da due partite dopo aver pareggiato contro la Svizzera e perso all’andata proprio contro la Spagna. 10 punti ed uno stop solo con la Serbia, invece, per la Spagna di De La Fuente che otterrebbe il primo posto vincendo in casa dei danesi.

DIRETTA DANIMARCA SPAGNA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Danimarca Spagna verrà trasmessa esclusivamente su UEFA TV perché nessuna emittente televisiva trasmetterà la Nations League. Potrete comunque seguire la partita attraverso la nostra diretta testuale che vi racconterà lo svolgimento del match.

DANIMARCA SPAGNA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Sarà difesa a tre per Riemer che darà fiducia a Schmeichel in porta difeso da Nelsson, Vestergaard e Kristiansen con Bah e Dorgu sugli esterni con compiti difensivi. Eriksen e Hojbjerg completeranno il centrocampo con Isaksen e Damsgaard a sostegno dell’unica punta Hojlund.

4-3-3 per De La Fuente che manderà Raya tra i pali difeso da Porro, Torres, Laporte e Cucurella. Fabian Ruiz, Zubimendi e Pedri completeranno il centrocampo con Yamal, Morata e Nico Williams a formare il tridente.

DANIMARCA SPAGNA, LE QUOTE

Vediamo insieme la proposta per le quote della diretta Danimarca Spagna utilizzando Sisal. I padroni di casa partono sfavoriti e il loro 1 è dato a 5,75 contro il 2 per i campioni d’Europa a 1,72 e il pareggio X a 3,25.

