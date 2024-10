VIDEO SPAGNA DANIMARCA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Nueva Condomina la Spagna ha la meglio sulla Danimarca vincendo in casa per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i danesi cercano di iniziare la sfida con il piede premuto sull’acceleratore in modo da provare a cogliere di sorpresa i padroni di casa sebbene la conclusione di Dolberg venga disinnescata subito in calcio d’angolo da Raya già al 3′.

Le Furie Rosse non sembrano lasciarsi intimidire e rispondono immediatamente con un tiro di Grimaldo respinto in questo caso da Schmeichel verso il 7′. I minuti passano e gli uomini del commissario tecnico De La Fuente non concretizzano una buona chance con il milanista Alvaro Morata intorno al 21′ e i danesi ci riprovano con l’ex interista Eriksen al 32′ prima che sia Yamal a calciare con scarsa precisione a ridosso dell’intervallo al 45’+1′.

Nel secondo tempo le Furie Rosse collezionano un altro paio di opportunità fallite con Pedri, su calcio piazzato, al 54′, ed anche con Alex Baena, tiro murato dalla retroguardia avversaria, al 65′. Nel finale Morata non capitalizza nemmeno al 68′ e ci pensa il suo compagno Zubimendi a trovare la rete del vantaggio al 79′, non senza la revisione positiva del VAR.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro slovacco Ivan Kruzliak ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Raya al 90’+4′ da un lato, Hjulmand al 23′, Kristiansen all’85’, Bah all’88’ e Nelsson al 90’+3′ dall’altro. I tre punti conquistati in casa in questo terzo turno della competizione continentale permettono alla Spagna di toccare quota 7 nella classifica del gruppo 4 della Lega A di Nations League scavalcando proprio i diretti rivali di giornata della Danimarca, rimasti appunto bloccati a 6 punti.

VIDEO SPAGNA DANIMARCA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS