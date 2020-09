Diretta Diamond League 2020 Bruxelles/ Streaming video e tv: tanti azzurri in gara

Torna la grade atletica leggera mondiale: oggi, venerdi 4 settembre 2020 si accenderanno i riflettori sulla diretta della Diamond League di Bruxelles 2020, il tanto atteso Memorial Van Damme, una delle tappe più prestigiose e attese per la manifestazione targata IAAF, che ci sta facendo compagnia in questa strana estate, spogliata da parecchi avvenimenti (rimandati a causa della pandemia). E a cui davvero non vediamo l’ora di dare spazio: il programma di gare è fittissimo infatti e pure non mancheranno i protagonisti d’eccezione, come anche i nostri azzurri, che dopo aver brillato a Stoccolma, ora sono pronti a raccogliere la sfida anche a Bruxelles. Anzi proprio qui saranno tanti i nostri beniamini a dare spettacolo, da Vittoria Fontana a Alice Mangione, senza scordare Eseosua Fostine Desalu: ma pure i big dell’atletica mondiale, come il plurimedagliato Mo Farah, pronto a mettersi in gioco nell’ora maschile, prima di tornare a brillare nella prossima Maratona di Londra, prevista il prossimo 5 ottobre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA DIAMOND LEAGUE DI BRUXELLES

Ricordiamo agli appassionati che le fasi salienti della diretta della Diamond League Bruxelles 2020 saranno trasmesse in diretta tv su Sky: appuntamento dalle ore 20.30 al canale Sky Sport uno, 201 del telecomando. Tale finestra sarà trasmessa in diretta streaming video per tutti gli abbonati tramite il noto servizio Sky Go.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE BRUXELLES 2020: IL PROGRAMMA

Per la diretta della Diamond League di Bruxelles 2020, ecco che al IAAF ha stilato un programma ben ricco e che ha richiamato nella città belga parecchi big dell’atletica mondiale. Esaminando il calendario ufficiale, ecco che per il Memorial Van Damme si apriranno le porte già alle ore 18.40 con le prime competizioni, ma di fatto si entrerà nel vivo solo alle ore 20.00, con la cerimonia di apertura, sempre spettacolare anche se l’evento si terrà a porte chiuse. A seguire, la manifestazione comincerà con la prova dei 100 m femminili dove vedremo le azzurre Vittoria Fontana e Irene Siragusa: a seguire ecco la prova dei 1500m maschili e i 400 m femminili dove spicca la nostra Alice Mangione. Da programma comincerà alle ore 20.42 la prova dei 200 m uomini con il nostro Eseosa Fostine Desalu, cui seguirà la gara dei 1000m donne dove è impegnata l’azzurra Eleonora Vandi. Il gran finale del Van Damme quest’anno poi sarà affidato agli uomini impegnati nell’ora in pista: qui certo spicca il nome di Mo Farah, impegnato a rompere il primato mondiale della disciplina, realizzato nel 2007 dall’etiope Haile Gebreselassie.

