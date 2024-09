DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2024 BRUXELLES: OGGI LA PRIMA GIORNATA!

Quello con la diretta Diamond League 2024 Bruxelles sarà un grande appuntamento dell’atletica mondiale: il Memorial Van Damme chiude ufficialmente il circuito del Diamante e dunque assegnerà il Diamantone per ogni categoria, la risultante dei risultati di tutte le tappe dell’anno. Alla diretta Diamond League 2024 Bruxelles potranno infatti partecipare solo gli atleti che si siano qualificati in base ai precedenti meeting; in più, potrà esserci qualche aggiunta in caso di rinuncia, dunque al momento la lista delle iscrizioni è ancora parziale o comunque non definita, intanto noi possiamo dire che l’evento coprirà due giorni, da oggi venerdì 13 settembre fino a domani.

Ci saranno anche gli italiani, che nella diretta Diamond League 2024 Bruxelles proveranno a farsi valere; i riflettori sono puntati su Gianmarco Tamberi, che dopo la delusione alle Olimpiadi è tornato alla grande e avrà la possibilità di vincere il Diamante per la terza volta in carriera, dopo quelli del 2021 e 2022. Gimbo sarà però in gara domani, e allora andiamo subito a capire quali siano i nostri rappresentanti che oggi onoreranno la diretta Diamond League 2024 Bruxelles, un grande spettacolo con cui almeno per quest’anno si chiuderà il circuito del Diamante.

DIAMOND LEAGUE 2024 BRUXELLES STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE GARE

Sarà in chiaro la diretta tv della Diamond League 2024 Bruxelles: l’appuntamento con il Memorial Van Damme, per quanto riguarda la prima giornata, verrà infatti garantito su Rai Sport HD al numero 58 del vostro telecomando, ovviamente con la possibilità di seguire le gare anche in diretta streaming video tramite il sito o la relativa applicazione di Rai Play. In alternativa la diretta Diamond League 2024 Bruxelles sarà anche sulla televisione satellitare, per gli abbonati; qui la diretta streaming video è disponibile grazie all’applicazione Sky Go, che è attivabile senza costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DIAMOND LEAGUE 2024 BRUXELLES

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2024 BRUXELLES: GLI ITALIANI IN GARA

Nella diretta Diamond League 2024 Bruxelles per questa sera sarà presente un solo italiano dei cinque che sono riusciti a conquistare la qualificazione al Memorial Van Damme: alle ore 19:17, come seconda gara del giorno dopo che avrà preso il via il lancio del disco femminile, sarà in pedana Mattia Furlani. L’azzurro ha conquistato il pass per la diretta Diamond League 2024 Bruxelles ottenendo il quinto posto nella tappa di Zurigo; sarà un buon momento per chiudere una stagione che gli ha regalato la soddisfazione più grande, vale a dire la medaglia di bronzo alle Olimpiadi.

Per tutti gli altri italiani bisognerà aspettare il sabato, ma stasera la diretta Diamond League 2024 Bruxelles ci regalerà comunque spettacolo: impossibile infatti dimenticarsi del salto con l’asta maschile, che ancora una volta vedrà schierato Armand Duplantis che alle Olimpiadi ha ritoccato il record del mondo portandolo a 6.25 e poi lo ha ulteriormente migliorato di un centimetro, rappresentando in questo momento il più grande atleta considerando tutte le discipline. Non ci resta allora che aspettare per scoprire cosa succederà nella diretta Diamond League 2024 Bruxelles…