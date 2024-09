DIRETTA GIANMARCO TAMBERI SALTO IN ALTO, DIAMOND LEAGUE 2024 BRUXELLES: LA CHIUSURA DI STAGIONE

Siamo per così dire all’ultimo giorno di scuola (all’estremo opposto rispetto agli studenti), ma la diretta Gianmarco Tamberi nel salto in alto alla Diamond League 2024 Bruxelles si annuncia imperdibile questa sera, sabato 14 settembre, perché con inizio alle ore 20.20 nella capitale belga è in programma la gara che assegnerà il Diamante per il salto in alto maschile, che per Gianmarco Tamberi sarebbe il fantastico coronamento di una stagione decisamente anomala, che gli ha portato l’oro europeo a Roma ma anche la grande delusione olimpica, con la gara di Parigi disputata in pessime condizioni fisiche e chiusa di conseguenza all’undicesimo posto.

Ci può essere spazio per un’ultima grande emozione con la diretta Gianmarco Tamberi salto in alto e non sarebbe nemmeno una novità, considerando che Gimbo ha già vinto per ben due volte la Diamond League nella sua specialità d’elezione, nel 2021 e nel 2022. L’anno scorso si impose invece il sud-coreano Woo Sang-hyeok, a sua volta presente a Bruxelles e quindi in lizza per difendere il proprio titolo. Sarà una finale a sei, quindi potrebbe essere una gara più breve rispetto al normale, ma di certo le emozioni saranno assicurate con la diretta Gianmarco Tamberi nel salto in alto alla Diamond League 2024 Bruxelles.

GIANMARCO TAMBERI SALTO IN ALTO DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

La diretta tv di Gianmarco Tamberi nel salto in alto alla Diamond League 2024 Bruxelles sarà certamente garantita in chiaro, perché la serata per il Diamante nella capitale belga sarà visibile su Rai Sport HD (canale 58 del telecomando) oltre che con la diretta streaming video, visitando il sito di Rai Play o attivando la relativa app. In alternativa, almeno per gli abbonati, ricordiamo che pure Sky Sport trasmette la Diamond League sui propri canali e anche in streaming grazie all’applicazione Sky Go o Now TV.

DIRETTA GIANMARCO TAMBERI SALTO IN ALTO: RISULTATI E CONTESTO

Presentando la diretta Gianmarco Tamberi salto in alto dobbiamo evidentemente sottolineare che siamo ormai a fine stagione, qualcuno ha già salutato, come il nuovo campione olimpico, il neozelandese Hamish Kerr, che non sarà presente a Bruxelles come d’altronde anche Mutaz Essa Barshim. La concorrenza sarà comunque più che qualificata per Gimbo, a cominciare dal già citato sud-coreano Woo Sang-hyeok e lo statunitense d’argento alle Olimpiadi, Shelby McEwen. Essere tra i sei partecipanti alla finale di Diamond League significa essere stati costanti per tutta la stagione, nota di merito quindi anche per l’ucraino Oleh Doroshschuk e il giamaicano Romaine Beckford, infine sarà una serata speciale per il belga Thomas Carmoy, che gareggerà in casa.

Il nome più atteso però sarà quello di Gianmarco Tamberi e non soltanto in ottica italiana: Gimbo è uno dei personaggi più noti dell’atletica leggera anche a livello internazionale, grazie alle sue innumerevoli vittorie ma anche alle sue disavventure e al modo in cui il marchigiano le affronta. Il 2024 è stato una sorta di montagna russa: l’oro europeo davanti al pubblico amico di Roma, l’infortunio seguito dalle coliche renali e un vero e proprio dramma sportivo alle Olimpiadi, ma anche l’ennesima rinascita andando poi a vincere per la Diamond League in Polonia e ora giocarsi l’ultimo obiettivo stagionale. Non ci si annoia mai con la diretta Gianmarco Tamberi nel salto in alto…