Diretta Diamond league 2021 Stoccolma/ Streaming video tv: orari al Bauhaus Galan

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2021 STOCCOLMA: SI FA TAPPA PER IL BAHAUS GALAN

Di nuovo spazio alla grande atletica leggera: oggi, domenica 4 luglio saranno riflettori puntati sulla diretta della Diamond league per la tappa di Stoccolma e davvero non vediamo l’ora di dare la parola ai tanti big presenti a questa edizione del Bauhaus Galan. L’attesa verso questo nuovo banco di prova del circuito del diamante è grande, specie se ricordiamo che ormai mancano meno di tre settimane alle Olimpiadi di Tokyo 2021: per molti grandi è tempo dunque di affinare la propria preparazione in vista dell’impegno a cinque cerchi.

Pure non scordiamo che la diretta della Diamond league per Stoccolma si inserisce in un momento concitato nel calendario dell’atletica leggera mondiale: solo lo scorso 1 luglio abbiamo vissuto i Bislett Games e ancora saremo in pista il prossimo 9 luglio per gli Herculis dal Principato di Monaco e ancora il 13 per la tappa di Gateshead, l’ultima prima delle Olimpiadi. Andiamo dunque subito a vedere il programma e i big che saranno chiamati oggi in causa per la diretta della Diamond league 2021 di Stoccolma.

DIAMOND LEAGUE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV 2021: COME SEGUIRE IL MEETING DI STOCCOLMA

Segnaliamo subito a tutti gli appassionati che la diretta tv della Diamond league 2021 da Stoccolma sarà garantita per i soli abbonati dalla tv satellitare di Sky: appuntamento alle ore 16.00 al canale Sky Sport Arena, al numero 204 del telecomando della tv satellitare, per ammirare le gare più prestigiose di questa rassegna. Di conseguenza è garantita anche la visione di questa finestra da Stoccolma anche in diretta streaming video, tramite il noto servizio Sky Go. In ogni caso un punto di riferimento fondamentale per tutti, con orari e risultati, sarà allora il sito Internet ufficiale https://stockholm.diamondleague.com/en/home/ (disponibile in inglese).

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2021 STOCCOLMA: IL PROGRAMMA DELLE GARE

Impazienti di dare il via alla diretta della Diamond league 2021 da Stoccolma per questo decisivo banco di prova internazionali, pure ci pare doveroso andare a controllare il programma e gli orari delle gare che ci allieteranno oggi per questa edizione del Bauhaus Galan. Da calendario ufficiale, primo banco di prova sarà alle ore 14.00 con il salto con l’asta femminile, seguito dalle prove al maschile dei 110 ostacoli, degli 800 m e del salto in lungo, con il cubano Echevarria come gran protagonista atteso. Alle ore 15.05 ecco che tornano le donne con la gara dei 1500 m e la prova per il diamante del salto in alto : a seguire la gara lenta dei 100m maschili. Di fila ecco la gara del diamante per il lancio del peso femminile, seguito dalle prove al maschile dei 3000m siepi e del salto con l’asta (dove spicca il nome di Duplantis e Lavillenie) come dei 400m : nel mezzo le gare delle donne per i 100m, i 400m ostacoli, gli 800m metri e il salto in lungo.

Solo dalle ore 16.35 sarà spazio per i grandi della velocità con la gara del diamante dei 100m maschili dove ai blocchi di partenza vi sarà anche il primatista italiano Marcell Jacobs, fresco di titolo agli ultimi Assoluti di Rovereto: a seguire le finali dei lancio dl disco e degli 800m uomini come i 300m siepi femminili. A chiudere il programma della Diamond league 2021 da Stoccolma, le gare dei 400m ostacoli maschili e dei 200m femminili: la prova dei 1500m uomini, con Cheruiyot e Musab (autore in stagione del PB 3:32.42) saranno l’ultimo appuntamento.



