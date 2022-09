DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2022 ZURIGO/ Video streaming tv: la storia del Weltklasse

DIRETTA DIAMOND LEAGUE: LA STORIA

In attesa della diretta di una ricca giornata con la Diamond League 2022 da Zurigo, dobbiamo ricordare che la storia del meeting Weltklasse Zürich è davvero gloriosa. Basterebbe forse dire che la prima edizione risale addirittura al 1928 per capire che a Zurigo da quasi un secolo si scrivono ogni anno pagine di storia dell’atletica, ecco perché proprio questo è stato scelto come meeting finale della Diamond League.

Ad esempio, potremmo ricordare che nel corso degli anni ben 25 record del Mondo sono stati stabiliti proprio a Zurigo, anche se l’ultimo risale al 2009, quando la russa Yelena Isinbayeva portò a 5,06 metri il limite nel salto con l’asta femminile. Appena tre anni prima, nel 2006, avevamo avuto il 9”77 del giamaicano Asafa Powell sui 100 metri, dei quali in precedenza già Armin Hart e Carl Lewis – oltre che Evelyn Ashford al femminile – avevano stabilito record del Mondo proprio a Zurigo. Haile Gebrselassie ha fatto ben due record al Letzigrund, così come Sebastian Coe: si respira sempre aria da leggenda al Weltklasse Zürich… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIAMOND LEAGUE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MEETING DI ZURIGO

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta tv della Diamond League 2022 da Zurigo sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) dalle ore 19.10, per ammirare le gare più prestigiose di questa rassegna. Di conseguenza è garantita anche la visione della Diamond League di Zurigo anche in diretta streaming video tramite Rai Play. In ogni caso un punto di riferimento fondamentale per tutti, con orari e risultati, sarà il sito Internet ufficiale https://zurich.diamondleague.com/en/home/ (disponibile in inglese oppure in tedesco). CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DELLA DIAMOND LEAGUE 2022 ZURIGO

È LA FINALE!

La diretta della Diamond League 2022 da Zurigo anche oggi, giovedì 8 settembre, attirerà la nostra attenzione sul classico meeting nella città svizzera. Evento imperdibile per gli appassionati di atletica leggera, anche in quanto finale della Diamond League 2022, il circuito che come ogni anno ha riunito negli scorsi mesi i meeting più importanti al mondo per l’atletica leggera in una stagione nobilitata anche dalla doppietta Mondiali-Europei, che all’Italia hanno portato numerose soddisfazioni, consentendoci di affermare che gli acuti olimpici dell’anno scorso non erano stati improvvisati.

Inoltre, bisogna dire che il meeting Weltklasse di Zurigo è già di suo uno degli eventi più classici dell’atletica mondiale, dunque nello stadio Letzigrund della città elvetica ci attende una serata di grandissime emozioni, tredicesima e ultima tappa del circuito che aveva già fatto tappa nella Confederazione con un altro grande classico, cioè il meeting di Losanna giusto un paio di settimane fa. Le finali della Diamond League 2022 naturalmente coinvolgono tutte le discipline e sono appunto spalmate su due sere per garantire la massima attenzione possibile su tutti gli eventi. Di certo c’è ancora voglia di continuare ad ammirare la grande atletica, andiamo allora a scoprire subito e senza indugio tutte le informazioni utili per seguire al meglio la diretta della Diamond League 2022 in occasione del meeting di Zurigo che ci terrà compagnia anche stasera.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2022 ZURIGO: LE GARE IN PROGRAMMA E GLI ORARI

In attesa della diretta Diamond League 2022 del meeting di Zurigo per la seconda giornata di gare, andiamo a scoprire quali saranno gli eventi in programma oggi dell’appuntamento nella città svizzera, valide per l’atto conclusivo del massimo circuito annuale dell’atletica leggera mondiale. Si comincerà già alle ore 17.35 con il salto triplo maschile e femminile. L’appuntamento seguente sarà alle ore 17.55, quando prenderà il via la finale del salto in alto femminile con Elena Vallortigara. Alle ore 18.15 avremo invece un altro appuntamento doppio, cioè con il lancio del disco maschile e femminile.

Dalle ore 19.04 in poi sarà invece una successione entusiasmante di una sfilza impressionante di finali, cioè nell’ordine i 400 metri femminili e maschili, i 100 ostacoli naturalmente femminili, i 3000 siepi femminili, il salto con l’asta maschile, i 110 ostacoli naturalmente maschili, i 1500 metri femminili, il salto in lungo sia femminile sia maschile, i 1500 metri maschili, il lancio del giavellotto sia maschile sia femminile, i 100 metri femminili, i 3000 siepi maschili, i 100 metri maschili e infine altre tre doppiette con i 400 metri ostacoli, gli 800 metri e i 200 metri, tutti sia al maschile sia al femminile con Ayomide Folorunso, Elena Bellò e Fausto Desalu in gara, fino alle premiazioni che alle ore 22.00 faranno calare il sipario sulla Diamond League 2022.











