DIRETTA/ Diamond League Losanna 2022 video streaming Rai: dopo gli Europei

DIRETTA DIAMOND LEAGUE LOSANNA 2022: AGLI EUROPEI

Come abbiamo detto, la Diamond League Losanna 2022 arriva a 5 giorni dalla conclusione degli Europei di atletica. A Monaco di Baviera la spedizione italiana ha fatto bene, in termini generali: la medaglia “annunciata” è stata quella di Gianmarco Tamberi, che ha riscattato un Mondiale opaco vincendo l’oro nel salto in alto. Con quella di Gimbo però sono arrivate altre medaglie: splendida quella d’oro vinta da Yeman Crippa (che era tra i favoriti) nei 10000 metri, bellissima anche quella della 4×100 femminile che, facendo da contraltare a una staffetta maschile decimata ed esclusa dalla finale, si è presa il bronzo nell’ultimo evento degli Europei.

È stato poi medaglia d’argento Andrea Dallavalle, con grande sorpresa, nel salto triplo; bronzo invece per Matteo Giupponi nella 35 chilometri di marcia. Purtroppo non sono mancate le delusioni per l’Italia: in particolare Massimo Stano, che nella marcia 20 Km è stato solo ottavo non replicando i trionfi di Olimpiadi e Mondiali, e Elena Vallortigara che nel salto in alto femminile è stata eliminata subito, non superando la misura di 1,90. Tutto sommato però gli italiani agli Europei si sono ben comportati, adesso vedremo cosa succederà nella diretta della Diamond League Losanna 2022… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA DIAMOND LEAGUE LOSANNA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv della Diamond League Losanna 2022 saranno trasmesse su due diverse emittenti. L’appuntamento in chiaro è quello di Rai Sport + HD, canale che trovate al numero 58 del vostro telecomando, che si collegherà alle ore 20:00 con la kermesse; stesso orario per il satellite, nello specifico il canale sarà Sky Sport Action (numero 206 del decoder). Le gare si potranno seguire anche in diretta streaming video: nel primo caso visitando il sito di Rai Play o installandone la relativa app, nel secondo utilizzando l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

TANTI ITALIANI IN GARA!

La diretta della Diamond League Losanna 2022 sta per farci compagnia: venerdì 26 agosto torna la grande atletica, a pochi giorni dalla conclusione degli Europei di Monaco di Baviera che, tutto sommato, hanno visto l’Italia nelle vesti di una nazionale vincente, non quanto avrebbe potuto ma certamente con medaglie anche inaspettate, a fianco di quelle che invece erano più attese. Tra conferme, sorprese e delusioni dunque, l’atletica azzurra raccoglie armi e bagagli e si appresta a disputare la Diamond League Losanna 2022: vedremo cosa succederà dunque questa sera.

Ricordiamo che il circuito del Diamante è arrivato ormai alla sua undicesima tappa stagionale: tra quelle precedenti abbiamo vissuto Eugene (sulla stessa pista in cui si sono poi disputati i Mondiali), il Golden Gala di Roma e, come ultima in ordine cronologico, Monaco. Adesso siamo pronti a scoprire l’esito delle gare nella diretta della Diamond League Losanna 2022; prima di iniziare però dobbiamo dare notizia degli italiani presenti nella kermesse svizzera, perché non sono pochi e, in termini generali, il loro numero è maggiore rispetto alle precedenti tappe.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE LOSANNA 2022: RISULTATI E CONTESTO

Tra poco inizieremo dunque a vivere la diretta della Diamond League Losanna 2022, che prenderà il via alle ore 19:10 con l’inizio della gara del salto in alto femminile: attenzione già qui, perché la nostra Roberta Bruni sarà impegnata alla ricerca di una medaglia. Come detto però non mancheranno altri italiani: sicuramente il più atteso è Gianmarco Tamberi, il salto in alto maschile scatterà alle ore 20:10 e Gimbo vorrà sicuramente confermarsi dopo l’oro vinto agli Europei, con il quale ha cancellato la delusione iridata. Ancora, ecco Nick Ponzio nel getto del peso: l’italo-americano è stato quarto a Monaco di Baviera, e sarà in pedana dalle 21:00 per la sua gara.

A seguire, ovvero sei minuti più tardi, scatteranno i 3000 siepi maschili con due nostri rappresentanti: si tratta di Ahmed Abdelwahed e Osama Zoghlami. L’ultima gara è alle 21:53 con la 4×100 femminile: la nostra staffetta ha vinto un bellissimo bronzo agli Europei, ma questo evento non farà parte del circuito del Diamante nella diretta della Diamond League Losanna 2022. Tra le altre gare da non perdere, sicuramente vanno citati i 100 metri femminili con la presenza di Shericka Jackson e Shelly-Ann Fraser-Pryce, per un altro splendido testa a testa giamaicano.











